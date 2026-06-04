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Báo in ngày 5-6: Khi lá cờ đi cùng lòng dân

Quý Phong - A.Thanh -

Công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của CNVC-LĐ; Chạm đến trái tim, lan tỏa rộng khắp; Giữ vững tâm lý, chọn ngành phù hợp… là những bài viết đáng chú ý khác

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+ Công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của CNVC-LĐ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Công đoàn đổi mới toàn diện, lấy người lao động làm trung tâm, nâng cao hiệu quả vai trò đại diện [Trang 2]

+ Khi lá cờ đi cùng lòng dân

Từ một sáng kiến của Báo Người Lao Động năm 2019, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trở thành hành trình bền bỉ đưa hơn 2,1 triệu lá cờ đến với biển đảo, biên cương, các tuyến đường trọng điểm, các khu di tích lịch sử… [Trang 4-5]

+ Giữ vững tâm lý, chọn ngành phù hợp

Thí sinh cần giữ sức khỏe, ổn định tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời xây dựng chiến lược chọn ngành, sắp xếp nguyện vọng phù hợp để gia tăng cơ hội trúng tuyển [Trang 3]

+ Vẹn nguyên cảm xúc ngày đầu

Kỷ niệm 7 năm Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", cảm xúc của những ngư dân ngày đầu được trao cờ vẫn dạt dào như ngày nào [Trang 11]

+ Bay cao cùng non sông gấm vóc

Đi trên những ngả đường đất nước, màu cờ sáng lên như vẫy gọi, nhắn nhủ hãy sống xứng đáng là người con dân của nước Việt [Trang 14]

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+ Dấu ấn nơi vùng đất thiêng

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc [Trang 16]

+ Chạm đến trái tim, lan tỏa rộng khắp

Với ý nghĩa sâu sắc, lợi ích thiết thực hướng về cộng đồng trong 7 năm qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" luôn nhận được sự đánh giá cao của các lực lượng chức năng, bộ, ngành, chính quyền địa phương [Trang 22-23]

+ Mỹ đón làn sóng IPO "khủng"

SpaceX sẽ trở thành công ty lớn thứ 7 tại Mỹ tính theo vốn hóa thị trường sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới [Trang 24]

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