VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Báo in ngày 7-10: Vàng miếng trở lại đường đua

Đỗ Thông - Anh Thanh -

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng chuẩn bị quay trở lại thị trường vàng miếng sau hàng chục năm vắng bóng

Video liên quan

Báo Người Lao Động ra mắt phiên bản E-Paper

Báo Người Lao Động ra mắt phiên bản E-Paper

Bạn đọc 04/08/2025

Báo Người Lao Động ra mắt phiên bản E-Paper

Video 04/08/2025
E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Bạn đọc 06/10/2025
Vàng miếng trở lại thị trường: Doanh nghiệp và ngân hàng sôi động trở lại - Ảnh 1.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 7-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+Biến kỳ vọng của nhân dân thành hiện thực (Trang 2-3)

Sáng 6-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị

+TP HCM tiếp sức đồng bào vùng bão lũ (Trang 6)

Hơn 35,6 tỉ đồng đã được đóng góp tại lễ phát động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai của Ủy ban MTTQ TP HCM

+Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động (Trang 7)

Thị trường lao động TP HCM đang "nóng" về nhu cầu nhưng "lạnh" trong sự tương thích cung - cầu

+Nhiều quốc lộ qua Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng

Là tuyến giao thông huyết mạch nhưng nhiều quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai lại mang trên mình không ít "ổ gà, ổ voi", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

- Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

+Gọt vỉa hè, giao thông "dễ thở" (Trang 12)

Việc gọt vỉa hè để mở thêm lối rẽ phải liên tục tại nhiều giao lộ ở TP HCM đang mang lại hiệu quả tích cực

+Gỡ vướng tiền sử dụng đất cho dự án (Trang 10)

TP HCM đang có khoảng 100 dự án bất động sản thương mại đang "chờ" thông báo nghĩa vụ tài chính

+Đánh bại "mặt tối" của hệ miễn dịch (Trang 16)

Giải Nobel Y sinh 2025 vinh danh những khám phá giúp đem lại ánh sáng mới trong lĩnh vực điều trị bệnh tự miễn, ung thư…

+56 giờ truy bắt nghi phạm vụ thảm sát chấn động (Trang 13)

Chỉ sau 56 giờ truy xét quyết liệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người trong một gia đình để cướp tài sản

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo