Báo in ngày 7-10: Vàng miếng trở lại đường đua

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 7-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+Biến kỳ vọng của nhân dân thành hiện thực (Trang 2-3)

Sáng 6-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị

+TP HCM tiếp sức đồng bào vùng bão lũ (Trang 6)

Hơn 35,6 tỉ đồng đã được đóng góp tại lễ phát động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai của Ủy ban MTTQ TP HCM

+Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động (Trang 7)

Thị trường lao động TP HCM đang "nóng" về nhu cầu nhưng "lạnh" trong sự tương thích cung - cầu

+Nhiều quốc lộ qua Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng

Là tuyến giao thông huyết mạch nhưng nhiều quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai lại mang trên mình không ít "ổ gà, ổ voi", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

+Gọt vỉa hè, giao thông "dễ thở" (Trang 12)

Việc gọt vỉa hè để mở thêm lối rẽ phải liên tục tại nhiều giao lộ ở TP HCM đang mang lại hiệu quả tích cực

+Gỡ vướng tiền sử dụng đất cho dự án (Trang 10)

TP HCM đang có khoảng 100 dự án bất động sản thương mại đang "chờ" thông báo nghĩa vụ tài chính

+Đánh bại "mặt tối" của hệ miễn dịch (Trang 16)

Giải Nobel Y sinh 2025 vinh danh những khám phá giúp đem lại ánh sáng mới trong lĩnh vực điều trị bệnh tự miễn, ung thư…

+56 giờ truy bắt nghi phạm vụ thảm sát chấn động (Trang 13)

Chỉ sau 56 giờ truy xét quyết liệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người trong một gia đình để cướp tài sản