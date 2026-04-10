Báo in Người Lao Động 10-4: “Trường học hạnh phúc” nên bắt đầu từ đâu?

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-4-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Việt Nam - Lào tăng cường gắn kết chiến lược (trang 3)

Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ Việt Nam - Lào

+ Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát (trang 2)

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả của dự án, công trình; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội

+ Gắn thi đua với mục tiêu tăng trưởng 2 con số (trang 5)

Trên nguyên tắc rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả..., các phong trào thi đua của TP HCM tập trung hiện thực hóa việc tăng trưởng 2 con số

+ Nâng hạng chứng khoán không phải "cây đũa thần" (trang 10)

biến thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phụ thuộc vào các yếu tố nền tảng như vĩ mô, tăng trưởng lợi nhuận, định giá và tác động từ quốc tế

+ "Trường học hạnh phúc" nên bắt đầu từ đâu? (trang 14)

Không có "trường học hạnh phúc" được đo đếm bằng những con số định lượng. Chỉ khi nào những con người cụ thể trong hệ sinh thái giáo dục cảm thấy hạnh phúc thì trường học mới hạnh phúc

+ TP HCM kiên quyết lập lại trật tự xây dựng (trang 12)

Một số địa phương tại TP HCM đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm xây dựng, trả lại không gian đô thị văn minh

+ Lãi suất tiền gửi chưa hạ nhiệt (trang 11)

Nhiều ngân hàng thương mại vẫn đang tung ra các sản phẩm tiền gửi với lãi suất hấp dẫn nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư

+ Thêm nỗi lo về an ninh lương thực (trang 16)

Cảnh báo về hiện tượng "siêu El Niño" được đưa ra vào thời điểm nhiều người lo ngại giá nhiên liệu và phân bón tăng vọt do chiến sự ở Trung Đông



