Báo in Người Lao Động 12-12: Rối rắm, mập mờ dự án "Nuôi em"

+ Bịt kín kẽ hở tham nhũng, lãng phí, tiêu cực



Không để "lợi ích nhóm" cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách; cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, nhà ở bảo đảm cuộc sống cho cán bộ...

[Trang 3]

+ Mở thêm cơ chế đặc thù cho TP HCM

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội mở ra nhiều cơ chế mới, đặc thù cho TP HCM, phù hợp với giai đoạn phát triển mới

[Trang 2]

+ Đột phá hạ tầng, kiến tạo vị thế

245 dự án, công trình thuộc nhiều lĩnh vực dự kiến sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước vào ngày 19-12, trong đó có 78 công trình, dự án trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không

[Trang 12-13]

+ Bầu chọn Mai Vàng: 5 bông hoa tỏa sáng

Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu Giải Mai Vàng năm nay như một bức tranh nhiều màu sắc, song tất cả đều cho thấy sự dấn thân, sáng tạo của các nghệ sĩ

[Trang 8]

+ Gồng sức kìm giữ giá cả hàng hóa

Dù đối mặt áp lực lớn về tỉ giá, lãi suất và chi phí vận chuyển, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực ổn định giá cả hàng hóa

[Trang 10]

+ Rối rắm, mập mờ dự án "Nuôi em"

Hai dự án được giới thiệu mang tính chất thiện nguyện đều đối diện vô số câu hỏi và cơ quan chức năng đang dần làm rõ đáp số

[Trang 5]

+ Xóa bỏ định kiến về con đường học nghề

Việc chuyển đổi sang mô hình trung học nghề được xem là "chìa khóa vàng" để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

[Trang 14]

+ Tín hiệu đáng chú ý của FED

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 2,3% so với mức 1,8% đưa ra hồi tháng 9-2025

[Trang 16]