Thời sự

Báo in ngày 9-12: TP HCM cần thể chế riêng rộng hơn, mạnh hơn

Đỗ Thông - Thanh Long

Một siêu đô thị như TP HCM thì không thể "khoác chung áo" thể chế giống như các địa phương khác

Báo in ngày 9-12: TP HCM cần thể chế riêng rộng hơn, mạnh hơn - Ảnh 1.

Báo in ngày 9-12

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 9-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Đề nghị đóng cửa thủy điện gây hậu quả xấu (Trang 3)

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù; gây tổn hại đến tính mạng người dân thì phải xử lý hình sự

Nhiều nghi vấn quanh dự án "Nuôi em" (Trang 5)

Công an đã tiếp nhận đơn liên quan nghi vấn bất minh trong dự án từng được tin tưởng về hoạt động thiện nguyện

Báo in ngày 9-12: TP HCM cần thể chế riêng rộng hơn, mạnh hơn - Ảnh 2.

Nhiều nghi vấn quanh dự án "Nuôi em"

Nhạc Việt vang xa (Trang 8)

Nhiều ca khúc Việt đã vang lên ở thị trường âm nhạc nước bạn từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia,... đến Trung Quốc với ngôn ngữ bản địa

Kỳ vọng sàn bất động sản quốc gia (Trang 10)

Sàn giao dịch bất động sản quốc gia phải được thiết kế như một sân chơi công bằng, có cơ chế giám sát chặt chẽ và chế tài rõ ràng

Báo in ngày 9-12: TP HCM cần thể chế riêng rộng hơn, mạnh hơn - Ảnh 3.

Kỳ vọng sàn bất động sản quốc gia

Vững niềm tin sau lũ dữ (Trang 12)

Giữa bộn bề sau lũ, Chương trình "Trái tim miền Trung" cùng Liên minh HTX TP HCM kịp thời tiếp sức Trường Mầm non Diên Lạc tái thiết trường lớp, ổn định dạy học

Sống an toàn là thước đo nhân quyền (Trang 13)

Từ hành lang pháp lý nhân văn đến thế trận an ninh vững chắc, Việt Nam khẳng định trật tự xã hội là điều kiện tiên quyết để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Phút giây nông nổi, đánh đổi tương lai (Trang 14)

Chỉ một phút "buông thả", không ít người trẻ bị đẩy vào cảnh tổn thương tinh thần và nguy cơ bệnh tật

Số dư không mong đợi ở Nhật Bản (Trang 16)

Ngân khố chính phủ Nhật Bản đã nhận về số tiền kỷ lục từ tài sản của những người đã khuất không có người thừa kế

Báo in ngày 9-12

