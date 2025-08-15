VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 15-8: 80 năm rực rỡ chiến công

Quý Phong - Lê Duy -

15/08/2025 00:00

(NLĐO) - Khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án; Bán hàng online ngày càng khó; Châu Âu thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Xem robot gấp khăn siêu gọn - nói một câu là làm ngay!

AI 365 14/08/2025

Dự án giao thông nào kết nối TP HCM với sân bay Long Thành?

Video 14/08/2025
Làm thế nào để không bỏ lỡ "giờ vàng" trong xử lý đột quỵ?

Làm thế nào để không bỏ lỡ "giờ vàng" trong xử lý đột quỵ?

Video 14/08/2025

+ ĐƯA DU LỊCH TUYÊN QUANG THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN (Trang 2)

Tỉnh Tuyên Quang cần khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo

+ KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 250 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN (Trang 3)

250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng sẽ đồng loạt được khởi công, khánh thành trên cả nước vào ngày 19-8

Báo in Người Lao Động 15-8: 80 năm rực rỡ chiến công- Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 15-8-2025

+ 80 NĂM RỰC RỠ CHIẾN CÔNG (Trang 6)

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các anh vẫn tận tụy, quả cảm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc

+ HỘ KINH DOANH CHỜ GỠ VƯỚNG CHÍNH SÁCH THUẾ (Trang 10)

Nhiều hộ kinh doanh tại TP HCM vẫn đang gặp khó khăn khi phải áp dụng chế độ kê khai thuế mới thay cho thuế khoán

+ BÁN HÀNG ONLINE NGÀY CÀNG KHÓ (Trang 11)

Với phí nền tảng tăng mạnh chỉ trong vài tháng, nhiều nhà bán hàng cho biết lợi nhuận giảm, áp lực duy trì đơn hàng ngày càng lớn

+ TRỞ LẠI XÉT TUYỂN CHUNG, NHIỀU CƠ HỘI HỌC CAO ĐẲNG (Trang 14)

Học đại học hay cao đẳng là sự chọn lựa lối đi riêng của thí sinh, miễn sao đừng để việc học cao đẳng trở thành chuyện bất đắc dĩ

+ NHẬN DIỆN SỚM ĐỘT QUỴ: ĐỪNG BỎ QUA NHỮNG DẤU HIỆU NHỎ (Trang 13)

Nhiều trường hợp có dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sớm nhưng bị bỏ qua nên rơi vào nguy kịch, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời trong "giờ vàng"

+ CHÂU ÂU THÚC ĐẨY NGỪNG BẮN Ở UKRAINE (Trang 16)

Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm "liên quan việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương" tại cuộc gặp sắp tới

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo