Báo in Người Lao Động 15-8: 80 năm rực rỡ chiến công

+ ĐƯA DU LỊCH TUYÊN QUANG THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN (Trang 2)

Tỉnh Tuyên Quang cần khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo

+ KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 250 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN (Trang 3)

250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng sẽ đồng loạt được khởi công, khánh thành trên cả nước vào ngày 19-8

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 15-8-2025

+ 80 NĂM RỰC RỠ CHIẾN CÔNG (Trang 6)

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các anh vẫn tận tụy, quả cảm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc

+ HỘ KINH DOANH CHỜ GỠ VƯỚNG CHÍNH SÁCH THUẾ (Trang 10)

Nhiều hộ kinh doanh tại TP HCM vẫn đang gặp khó khăn khi phải áp dụng chế độ kê khai thuế mới thay cho thuế khoán

+ BÁN HÀNG ONLINE NGÀY CÀNG KHÓ (Trang 11)

Với phí nền tảng tăng mạnh chỉ trong vài tháng, nhiều nhà bán hàng cho biết lợi nhuận giảm, áp lực duy trì đơn hàng ngày càng lớn

+ TRỞ LẠI XÉT TUYỂN CHUNG, NHIỀU CƠ HỘI HỌC CAO ĐẲNG (Trang 14)

Học đại học hay cao đẳng là sự chọn lựa lối đi riêng của thí sinh, miễn sao đừng để việc học cao đẳng trở thành chuyện bất đắc dĩ

+ NHẬN DIỆN SỚM ĐỘT QUỴ: ĐỪNG BỎ QUA NHỮNG DẤU HIỆU NHỎ (Trang 13)

Nhiều trường hợp có dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sớm nhưng bị bỏ qua nên rơi vào nguy kịch, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời trong "giờ vàng"

+ CHÂU ÂU THÚC ĐẨY NGỪNG BẮN Ở UKRAINE (Trang 16)

Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm "liên quan việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương" tại cuộc gặp sắp tới