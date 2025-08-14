Xem robot gấp khăn siêu gọn - nói một câu là làm ngay!

"Siêu robot" Helix do Figure phát triển đang khiến dân mạng trầm trồ khi chỉ cần nghe lệnh như "gấp khăn" là lập tức lao vào làm việc, gấp từng chiếc gọn gàng.

Bí quyết nằm ở hệ thống tầm nhìn - ngôn ngữ - hành động giúp Helix vừa "nghe" vừa "thấy" vừa "ra tay" chính xác.

Camera của Helix quét chồng khăn, phân tích hình dạng, chất liệu rồi điều khiển đôi tay nhiều ngón linh hoạt để nhặt, làm phẳng và gấp vuông vức.

Robot Helix do Figure phát triển có thể gấp từng chiếc khăn gọn gàng



Ngay cả những chiếc khăn mềm, xoắn và khó xử lý - thứ từng là "ác mộng" của robot - cũng không làm khó được Helix.

Bạn nói - Helix làm, gọn đẹp từng cm. Tương lai "đứng nhìn quần áo tự gấp" đã gần ngay trước mắt!