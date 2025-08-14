VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Xem robot gấp khăn siêu gọn - nói một câu là làm ngay!

Thanh Long -

14/08/2025 17:50

(NLĐO) - Gấp quần áo, việc nhà tưởng đơn giản nhưng luôn khiến nhiều người ngán ngẩm, nay có thể được giải quyết nhanh gọn.

Video liên quan

Chủ tịch VinMotion tiết lộ bí mật sau màn nhảy múa gây bão của dàn robot hình người Make in Vietnam

Chủ tịch VinMotion tiết lộ bí mật sau màn nhảy múa gây bão của dàn robot hình người Make in Vietnam

AI 365 12/08/2025
Đưa robot vào phục vụ ở nhiều nơi

Đưa robot vào phục vụ ở nhiều nơi

AI 365 23/07/2025
Đưa AI và robot của Bosch vào nhà máy tương lai

Đưa AI và robot của Bosch vào nhà máy tương lai

AI 365 09/07/2025
Cận cảnh robot hình người biểu diễn tại iTECH EXPO 2025

Cận cảnh robot hình người biểu diễn tại iTECH EXPO 2025

AI 365 09/07/2025

"Siêu robot" Helix do Figure phát triển đang khiến dân mạng trầm trồ khi chỉ cần nghe lệnh như "gấp khăn" là lập tức lao vào làm việc, gấp từng chiếc gọn gàng.

Bí quyết nằm ở hệ thống tầm nhìn - ngôn ngữ - hành động giúp Helix vừa "nghe" vừa "thấy" vừa "ra tay" chính xác.

Camera của Helix quét chồng khăn, phân tích hình dạng, chất liệu rồi điều khiển đôi tay nhiều ngón linh hoạt để nhặt, làm phẳng và gấp vuông vức.

Robot “thần thánh” gấp quần áo siêu gọn – nói một câu là làm ngay! - Ảnh 1.

Robot Helix do Figure phát triển có thể gấp từng chiếc khăn gọn gàng

Ngay cả những chiếc khăn mềm, xoắn và khó xử lý - thứ từng là "ác mộng" của robot - cũng không làm khó được Helix.

Bạn nói - Helix làm, gọn đẹp từng cm. Tương lai "đứng nhìn quần áo tự gấp" đã gần ngay trước mắt!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo