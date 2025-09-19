Báo in Người Lao Động 19-9

+ Tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai

Việc sửa đổi luật về đất đai, quy hoạch, bất động sản... cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, giúp khơi thông nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành động lực phát triển

[Trang 2]

+ Sớm công bố phương thức tuyển sinh đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, cao đẳng công bố phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10-2025

[Trang 3]

+ "Sóng vệ tinh" thúc đẩy thị trường bất động sản

Sau sáp nhập, không gian đô thị mở rộng giúp TP HCM tiến gần mô hình "siêu đô thị", đi cùng kỳ vọng dòng vốn và dân cư sẽ dịch chuyển theo những quỹ đạo mới

[Trang 10]

+ Nhiều cơ hội khi thị trường chứng khoán nâng hạng

Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán cùng lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn mới, giảm sức ép bán ròng của khối ngoại và tạo thêm "độ dày" cho thanh khoản

[Trang 11]

+ Giảm gánh nặng chi phí y tế với lao động tự do

Người lao động mong mỏi Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân sớm được triển khai, nhất là lao động thu nhập thấp

[Trang 7]

+ Biến phế thải xây dựng thành vật liệu hữu ích

Công nghệ xử lý, tái chế phế thải xây dựng vừa giải quyết vấn đề tồn đọng xà bần, giá hạ vừa góp phần cung cấp vật liệu san lấp công trình

[Trang 13]

+ Học sinh sẽ hạn chế dùng điện thoại trong trường

Nếu sử dụng thiếu kiểm soát, điện thoại di động có thể gây lệ thuộc và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của học sinh

[Trang 14]

+ Khắc phục ngập, lún bằng các giải pháp đồng bộ

Trước thực trạng ngập, lún ở TP HCM, các chuyên gia đã chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, kỹ thuật đến chính sách

[Trang 12]

