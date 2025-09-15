Báo in Người Lao Động 15-9: Khởi động đi lại mùa Tết

Báo in Người Lao Động 15-9

+ Kỳ vọng mới với thị trường chứng khoán

Sau khi nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng trở thành một bộ phận quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

[Trang 2]

+ Tỉnh táo trước thông tin kích động

Xã hội, đất nước chỉ có thể ổn định, phát triển bền vững khi mỗi người dân biết hành xử có trách nhiệm và luôn tuân thủ pháp luật

[Trang 6]

+ Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga: "Nữ tướng" luôn làm tròn vai

Điều đáng quý ở nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga là "quan tính" không lấn nhân tính và luôn cố gắng vươn lên bằng thực lực của mình

[Trang 12]

+ Khởi động đi lại mùa Tết

Các hãng hàng không đã mở bán vé Tết sớm trong khi ngành đường sắt cũng bán vé tàu hỏa cho đoàn khách từ hôm nay, 15-9

[Trang 3]

+ Khai phá tiềm năng giao thông thủy ở TP HCM

Sau sáp nhập, TP HCM tập trung xây dựng hệ thống giao thông thủy, cảng biển... với định hướng trở thành trung tâm vận tải đường thủy tầm cỡ trong khu vực

[Trang 5]

+ Thể thao người khuyết tật: TP HCM áp đảo

Chiếm ngôi nhất bảng tổng sắp huy chương ở 4/5 bộ môn tại Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật, đoàn TP HCM cho thấy hiệu quả của việc đầu tư đào tạo bài bản

[Trang 9]

+ Dạy học 2 buổi/ngày: Ưu tiên dạy tích hợp

Tích hợp trong dạy học chính khóa giúp hạn chế tăng tiết, hạn chế xếp thời khóa biểu vào thứ bảy

[Trang 14]

+ Tranh cãi phủ bóng đàm phán Mỹ - Trung

Bộ Thương mại Trung Quốc mở 2 cuộc điều tra chống phân biệt đối xử và bán phá giá liên quan ngành chip Mỹ

[Trang 16]