VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 31-10: Khẩn trương tiếp sức người dân vùng lũ

Quý Phong - Lê Duy -

(NLĐO) - Việt - Anh: Đối tác chiến lược toàn diện; Kiểm soát, ổn định thị trường vàng, bất động sản… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

VIDEO: Khám phá xe điện tự lái do sinh viên TP HCM nghiên cứu

Giáo dục 29/10/2025
VIDEO: Kỳ diệu khoảnh khắc 17 rùa con bạch tạng cực hiếm chào đời ở Đặc khu Côn Đảo

VIDEO: Kỳ diệu khoảnh khắc 17 rùa con bạch tạng cực hiếm chào đời ở Đặc khu Côn Đảo

Video 29/10/2025
Chương trình "Trái tim miền Trung": Quà cứu trợ từ Báo Người Lao Động đến đúng lúc bà con cần nhất !

Chương trình "Trái tim miền Trung": Quà cứu trợ từ Báo Người Lao Động đến đúng lúc bà con cần nhất !

Bạn đọc 30/10/2025

+ VIỆT - ANH: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN (Trang 4)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ra Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

+ APEC TÌM GIẢI PHÁP THU HẸP KHÁC BIỆT (Trang 16)

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mang đến cho doanh nghiệp môi trường ổn định, an toàn và cơ hội phát triển bền vững.

Báo in Người Lao Động 31-10: Khẩn trương tiếp sức người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 31-10-2025

+ KIỂM SOÁT, ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG, BẤT ĐỘNG SẢN (Trang 10)

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%-11%/năm giai đoạn 2025-2030, TP HCM cần huy động khoảng 8 triệu tỉ đồng vốn đầu tư xã hội, trong khi các nguồn vốn hiện nay đều chững lại.

+ TP HCM NGÀY CÀNG HẤP DẪN DOANH NGHIỆP FDI (Trang 11)

Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài khẳng định sẽ đồng hành cùng TP HCM, hướng tới sự phát triển, thịnh vượng chung.

+ KHẨN TRƯƠNG TIẾP SỨC NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ (Trang 3)

Báo Người Lao Động đã trao 120 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở TP Huế và 2 phần quà đến 2 gia đình có người tử vong ở Quảng Ngãi...

+ TRẮNG ĐÊM GIỮ KÈ, CHỐNG LŨ (Trang 2)

Hàng ngàn người trắng đêm ứng cứu, giữ cho tuyến kè tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng trụ vững trước từng cơn sóng dữ

+ RÁO RIẾT ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG Anh (Trang 14)

Theo các chuyên gia và lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục phổ thông, để dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, bài toán khó nhất cần giải quyết là vấn đề thiếu giáo viên.

+ DI TÍCH QUỐC GIA TÔN TẠO GẦN 20 NĂM CHƯA XONG (Trang 15)

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích Thái miếu nhà Hậu Lê triển khai từ năm 2007 song đến nay, việc đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo