Báo in Người Lao Động 31-10: Khẩn trương tiếp sức người dân vùng lũ

+ VIỆT - ANH: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN (Trang 4)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ra Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

+ APEC TÌM GIẢI PHÁP THU HẸP KHÁC BIỆT (Trang 16)

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mang đến cho doanh nghiệp môi trường ổn định, an toàn và cơ hội phát triển bền vững.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 31-10-2025

+ KIỂM SOÁT, ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG, BẤT ĐỘNG SẢN (Trang 10)

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%-11%/năm giai đoạn 2025-2030, TP HCM cần huy động khoảng 8 triệu tỉ đồng vốn đầu tư xã hội, trong khi các nguồn vốn hiện nay đều chững lại.

+ TP HCM NGÀY CÀNG HẤP DẪN DOANH NGHIỆP FDI (Trang 11)

Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài khẳng định sẽ đồng hành cùng TP HCM, hướng tới sự phát triển, thịnh vượng chung.

+ KHẨN TRƯƠNG TIẾP SỨC NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ (Trang 3)

Báo Người Lao Động đã trao 120 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở TP Huế và 2 phần quà đến 2 gia đình có người tử vong ở Quảng Ngãi...

+ TRẮNG ĐÊM GIỮ KÈ, CHỐNG LŨ (Trang 2)

Hàng ngàn người trắng đêm ứng cứu, giữ cho tuyến kè tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng trụ vững trước từng cơn sóng dữ

+ RÁO RIẾT ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG Anh (Trang 14)

Theo các chuyên gia và lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục phổ thông, để dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, bài toán khó nhất cần giải quyết là vấn đề thiếu giáo viên.

+ DI TÍCH QUỐC GIA TÔN TẠO GẦN 20 NĂM CHƯA XONG (Trang 15)

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích Thái miếu nhà Hậu Lê triển khai từ năm 2007 song đến nay, việc đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



