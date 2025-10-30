VIDEO
Chương trình "Trái tim miền Trung": Quà cứu trợ từ Báo Người Lao Động đến đúng lúc bà con cần nhất !

Quang Nhật -

(NLĐO) - Chiều 30-10, đoàn công tác Báo Người Lao Động đã xuyên qua dòng nước lũ mang quà cứu trợ đến với người dân đang chịu cảnh ngập lũ ở TP Huế

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước lũ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ Phú Hồ, TP Huế

100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng là bánh, sữa, nước suối, thịt hộp…) từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã được trao tận tay người dân xã Phú Hồ, TP Huế.

Để đến được với dân vùng lũ xã Phú Hồ, đoàn công tác Báo Người Lao Động phải di chuyển bằng ô tô chở hàng từ trung tâm TP Huế đến cánh đồng Thanh Lam (phường Thanh Thuỷ), sau đó, "tăng bo" thêm 10 km bằng xuồng máy băng qua dòng nước lũ.

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Người dân xã Phú Hồ (TP Huế) chịu cảnh ngập lụt suốt nhiều ngày qua

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 3.

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Hưởng (88 tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng) rưng rưng khi đón nhận món quà từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 5.

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 6.

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 7.

Người dân vùng lũ Phú Hồ nhận quà cứu trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

Chiều muộn ở thôn Trung An (xã Phú Hồ), những chiếc ghe của bà con vùng lũ đã đợi sẵn. Nét bơ phờ, mệt mỏi vì lũ bủa vây lâu ngày hiện rõ trên từng khuôn mặt. "Nước lên, xuống, ngâm trong nhiều ngày khiến căn nhà tôi không còn gì nữa" - ông Dương Văn Hoá bày tỏ. 

Đón nhận món quà từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động, ông Hoá rơi nước mắt bởi chương trình "đã đến đúng thời điểm bà con cần cứu trợ nhất".

Bà Bùi Thị Hưởng (88 tuổi) rưng rưng khi đón nhận món quà từ Báo Người Lao Động. Bà Hưởng là Mẹ Việt Nam Anh hùng và sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Lũ đến, người cháu chở bà sang nhà cháu lánh nạn, 4 ngày chưa về lòng bà như lửa đốt vì nhà ngập lụt lâu ngày.

"Tài sản cũng không lo, chỉ lo ướt bàn thờ ông thì tội lắm" - bà nói trong ngậm ngùi. Bà bảo rằng món quà từ bạn đọc của Báo Người Lao Động thật ý nghĩa, kịp thời cho người dân vùng lũ.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ, cho biết toàn xã có 5.400 hộ dân, nhưng có đến 70% bị ngập lụt, chỗ sâu hơn 1,5 m. Người dân ở đây đều làm nông nghiệp, cuộc sống vất vả nên lũ lụt khiến họ chật vật, khó khăn hơn.

"Những món quà từ bạn đọc của Báo Người Lao Động đã đến kịp thời với người dân vùng lũ Phú Hồ. Đó là sự động viên rất lớn cũng như giúp họ có chút kinh phí, nhu yếu phẩm để chi tiêu, sử dụng trong những ngày tới" - ông Chính cho biết.

Theo thống kê, đến trưa 30-10, mưa lũ tại TP Huế làm ít nhất 2 người chết, 6 người mất tích và 1 người bị thương, làm ngập 44.507 ngôi nhà và nhiều tài sản khác.

Phóng viên Báo Người Lao Động xuyên dòng nước dữ, mang quà cứu trợ đến người dân vùng lũ - Ảnh 8.

