Báo in Người Lao Động 6-4: Kỳ vọng lương hưu đủ sống

+ Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc đầu tiên để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự với 39 chức danh được bầu, phê chuẩn

+ Xây dựng chiến lược phòng bệnh toàn dân

Phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể

+ Lan tỏa giá trị cà phê - trà Việt

Không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Người Lao Động còn chủ động kết nối, kiến tạo không gian, khơi nguồn ý tưởng, góp phần nâng tầm giá trị cà phê - trà Việt

+ Tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án giao thông

Bên cạnh chính sách hiệu quả về bồi thường, tái định cư, việc nắm bắt nhanh tình hình thực tiễn để giải quyết vướng mắc sẽ thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng

+ Triển khai "một cửa số" để TP HCM bứt phá

Với không gian quản trị mở rộng, TP HCM buộc phải bứt phá trong chuyển đổi số bằng "một cửa số" để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

+ Tham vọng của con người trong không gian

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ vừa cải tổ chương trình Artemis, với mục tiêu để con người ở lại lâu dài trên mặt trăng chứ không chỉ "có mặt thoáng qua"

+ Kỳ vọng lương hưu đủ sống

Lương hưu thấp, một bộ phận người về hưu phải tiếp tục làm việc hoặc cậy nhờ sự hỗ trợ từ con cháu

+ Iran bác bỏ tối hậu thư của Mỹ

Các bên trung gian từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán

