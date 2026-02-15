"Bật mí" công thức ướp khô cá lóc ở Cần Thơ

Những ngày giáp Tết, không khí tại làng khô cá lóc truyền thống ở phường Thới An Đông, TP Cần Thơ trở nên nhộn nhịp.

Tăng sản lượng dịp Tết

Đây được xem là thời điểm cao điểm sản xuất, khi hàng trăm kg cá lóc tươi mỗi ngày được thu mua, chế biến và phơi nắng liên tục để kịp cung ứng cho thị trường trong và ngoài thành phố.

CLIP: Làng khô cá lóc Thới An Đông vào vụ Tết

Dọc theo tuyến quốc lộ 91B, cảnh tượng đặc trưng hiện ra với hàng loạt giàn phơi bằng tre, lưới trải dài hai bên lề. Trên đó, những miếng cá lóc được xẻ ngay ngắn, phơi dưới nắng. Giữa cái nắng trưa, những người phụ nữ đội nón lá thoăn thoắt trở cá, canh nắng để từng mẻ khô đạt chất lượng tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Bé Ba, một hộ làm nghề lâu năm, chia sẻ: "Mấy ngày giáp Tết, lượng đơn hàng tăng gấp đôi. Mỗi ngày tôi mua khoảng 200 kg cá tươi, sau khi chế biến, phơi khô còn lại chừng 60 kg thành phẩm. Khách hàng không chỉ ở Cần Thơ, TP HCM mà còn từ nhiều tỉnh thành khác, thậm chí có đơn gửi ra tận Hà Nội".

Làng nghề với gần 20 hộ gắn bó hơn 10 năm qua được xem là điểm cung cấp khô cá lóc lớn nhất khu vực Tây Đô. Nếu ngày thường, mỗi hộ chỉ sản xuất vài chục kg, thì dịp cận Tết, sản lượng có thể tăng gấp nhiều lần, có hộ lên đến 100 kg khô thành phẩm mỗi ngày.

Cá lóc phơi trên giàn tre cho đủ nắng

Để có được những mẻ khô cá lóc thịt ngọt, màu sắc hấp dẫn, người làm nghề phải tuân thủ nghiêm ngặt từng công đoạn. Cá sau khi mổ, lóc xương, được rửa sạch máu, ngâm muối và rượu để khử tanh.

Bí quyết tạo màu đẹp mắt nằm ở công thức ướp truyền thống: dùng đường phèn đập nhỏ kết hợp ớt khô, giúp thịt cá lên màu vàng hồng tự nhiên, vị ngọt thanh và đảm bảo an toàn.

Mang lại nguồn thu nhập ổn định

Vụ Tết thường bắt đầu từ đầu tháng Chạp và kéo dài đến khoảng 28 Tết. Đây là giai đoạn vất vả nhất, bởi chất lượng khô phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu không đủ nắng, cá dễ bị sẫm màu, giảm giá trị.

Sản phẩm khô cá lóc tại Thới An Đông được khách hàng ưa chuộng

Hiện giá khô cá lóc bỏ đầu khoảng 190.000 đồng/kg, loại nguyên con 160.000 đồng/kg. Mỗi ngày, làng nghề tiêu thụ khoảng 100 kg khô, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình trong những ngày cận Tết.

Bà Trần Thị Tuyết Mai (ngụ xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ), tiết lộ: "Tôi là khách hàng lâu năm của một hộ làm khô cá lóc nơi đây. Ở vùng làm khô này, bà con bán với mức giá bình dân. Vào dịp Tết, giá cả không tăng cao. Người dân mua về ăn rất ưa chuộng vì đây là khô mới. Tôi thường đến đây mua để làm quà biếu mỗi dịp Tết".