Bầu trời TPHCM mờ đục, cảm giác bí bách, khó thở vì bụi mịn

Mấy ngày qua, từ sáng sớm đến giữa trưa, bầu trời TPHCM bị một lớp màng đục ngầu bao phủ. Đáng lo ngại, chỉ số ô nhiễm không khí tại TPHCM tiếp tục vượt ngưỡng báo động trong mùa khô năm nay.

Sáng 13-1, khu vực trung tâm TP HCM xuất hiện mưa nhẹ, song không cải thiện đáng kể chất lượng không khí. Đến giữa trưa, bầu không khí vẫn mù mịt như có một lớp sương dày bao phủ, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Ô nhiễm không khí khiến bầu trời TPHCM đục ngầu ngay lúc giữa trưa

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường và khu vực đông dân cư, tình trạng bụi mịn lơ lửng trong không khí khiến tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt.

Người dân di chuyển trên đường trong làn sương bụi mờ đục trưa 13-1

Theo hệ thống theo dõi chất lượng không khí trực tuyến toàn cầu IQAir, trưa 13-1, tại TP HCM có đến trên 10 điểm chất lượng ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI từ 151 - 200, chất lượng không khí xấu, mức độ ô nhiễm đáng lo ngại đối với sức khỏe.

Còn theo Cổng thông tin quan trắc môi trường - Cục môi trường, chất lượng không khí của TP HCM trong ngày 13-1 ở mức độ trung bình (chỉ số từ 50-100).

Bản đồ chất lượng không khí TPHCM ngày 13-1-2026. Nguồn: IQAir.

Là sinh viên đi làm thêm, công việc thường xuyên ở ngoài trời, chị Đinh Hoàng Uyên Trâm cho biết từ sáng đến trưa bầu trời luôn mờ đục, ánh nắng yếu, cảm giác như đang ở thời điểm 4–5 giờ chiều.

"Không khí rất bí bách, di chuyển ngoài đường lâu dễ mệt, hụt hơi hơn so với những ngày nắng trong" – Trâm chia sẻ.

Nhiều người dân cũng phản ánh cảm giác uể oải, khó thở khi phải lưu thông trong điều kiện không khí thiếu trong lành. Lớp bụi mịn dày đặc làm gia tăng lo ngại về các bệnh lý hô hấp.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo khi chất lượng không khí ở mức cảnh báo, người dân – nhất là người già, trẻ em và người có bệnh nền – nên hạn chế ra đường. Trường hợp bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần sử dụng khẩu trang đạt chuẩn và theo dõi thường xuyên chỉ số chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe.