Bi kịch tiệc cưới ở Ấn Độ: 15 người bị thương vì ẩu đả giành ăn gà rán

Thanh Long -

Một đám cưới ở Ấn Độ đã trở nên hỗn loạn sau cuộc ẩu đả giành món gà rán giữa gia đình cô dâu và chú rể. Nhiều người bị thương, buộc cảnh sát phải can thiệp.

    Thông báo