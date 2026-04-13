Những ngày đầu tháng 4, hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) đang được thi công khẩn trương.

APEC 2027 là sự kiện do Việt Nam đăng cai, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2027.

Bất chấp nắng nóng gay gắt, các công trường vẫn hoạt động liên tục. Anh Văn Hùng, một du khách đến từ TPHCM, cho biết: "Dù ngồi trong xe có điều hòa nhưng vẫn cảm nhận rõ cái nóng hắt qua cửa kính, trong khi công nhân ngoài công trường vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ. Điều này rất đáng khâm phục".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Tập đoàn Sun Group - chủ đầu tư của các công trình phục vụ APEC Phú Quốc - cho biết Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã đạt 90% kết cấu thô sau khoảng 10 tháng thi công, kể từ tháng 6-2025. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Các công trình phục vụ APEC 2027

Đặc biệt trong đó là không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81 m không cột, có diện tích 11.050 m2, vượt ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220 m2).

Khu vực nhà hát đa năng đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống cơ điện (MEP), bước quan trọng để đưa công trình tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho Hội nghị APEC 2027.

Bên cạnh đó, Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng diện tích 1.050 ha, cũng đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt. Đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt 58% đối với lớp M150/25, trong khi lớp chất lượng cao M350/45 đã bắt đầu triển khai.

Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt 85%. Sau khi đưa vào hoạt động, công suất khai thác của sân bay từ năm 2027 sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách mỗi năm. Trong giai đoạn 2, dự án được mở rộng tới 50 triệu khách/năm.

Đặc biệt, về tiến độ nhà ga VIP, nơi đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, kết cấu mái đạt 60% - tốc độ triển khai vượt kỳ vọng của chủ đầu tư.

Tập đoàn Sun Group cho biết đã hợp tác với Aedas Interiors (Singapore), thuộc tập đoàn Aedas và HOK, các đơn vị kiến trúc và quy hoạch lớn trên thế giới để thiết kế nội thất nhà ga T2 và nhà VIP theo quy chuẩn hiện đại và cao cấp bậc nhất.

Dự án tuyến đường tỉnh ĐT975 kết nối từ cảng hàng không Phú Quốc đến Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, sau hơn 3 tháng thi công đạt 15% sản lượng. Chủ đầu tư đang cố gắng hoàn thành 80% công tác thi công nền đường và các công trình phụ trợ để khi mùa mưa tới sẽ tập trung thi công công tác móng đường và mặt đường bê tông nhựa, đảm bảo mốc tiến độ hoàn thành dự án trước 30-4-2027.

Tuyến có chiều dài 17,7 km, lộ giới rộng 62 m, 10 làn xe và quỹ đất dành riêng cho tàu điện chạy song song.

Theo đại diện Sun Group, áp lực và thách thức mà đơn vị đang gặp phải đó là phụ thuộc diễn biến thời tiết và tiến độ về mốc thời gian hoàn thành khi quỹ thời gian các dự án chỉ còn 9-15 tháng. Phú Quốc sẽ bước vào mùa mưa kéo dài (từ tháng 5 đến tháng 10), do đó nhà thầu chỉ còn 2 tháng mùa khô (tháng 4 và tháng 5) để tăng tốc trước khi thời tiết cực đoan ập đến.

Tại Phú Quốc, có tổng cộng 21 dự án quan trọng phục vụ APEC 2027 được An Giang triển khai gấp rút, đảm bảo kịp tiến độ khai thác. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng đô thị, đón đầu cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch và bất động sản.

Anh Phạm Văn Vĩ, một hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc, chia sẻ các công trình quy mô lớn đang được thi công tại đây sẽ giúp hình ảnh "đảo ngọc" trở nên sôi động hơn, thu hút thêm du khách quốc tế.

"Phú Quốc vốn đã là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Tôi mong khi các công trình hoàn thành, phục vụ sự kiện lớn của đất nước, hình ảnh nơi đây sẽ được biết đến nhiều hơn, ngày càng nhộn nhịp và phát triển hơn nữa. Đồng thời, sân bay Phú Quốc hiện công suất còn khá nhỏ nên việc mở rộng sẽ giúp phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của người dân ngày càng tốt hơn" - anh Phạm Văn Vĩ chia sẻ.

Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 sẽ được tổ chức ở Phú Quốc. Thành phố đảo là địa phương tiếp theo của Việt Nam đăng cai APEC sau Đà Nẵng năm 2017, Hà Nội năm 2006. Đặc khu Phú Quốc rộng hơn 570 km2, trước đây có hai phường và 5 xã, sau sắp xếp thành 51 khu phố. Năm 2025, trong 11 tháng, địa phương đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch gần 5%; riêng tháng 11, khách quốc tế đạt hơn 242.000 lượt, gấp ba lần cùng kỳ 2024.

