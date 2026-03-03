Tin vui từ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Chiều 3-3, tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết chỉ sau hơn nửa năm triển khai, các dự án trọng điểm quốc gia phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc do Sun Group triển khai đang dần thành hình, tạo nền tảng để "đảo ngọc" bứt tốc trở thành trung tâm sự kiện, du lịch quốc tế.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC lắp giàn mái số 7

Theo đó, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc (diện tích khoảng 16,06ha) là trái tim của chuỗi công trình phục vụ APEC 2027. Dự án gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng, cùng công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được xây dựng từ tháng 6-2025.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC với phần mái lấy cảm hứng từ sóng nước Phú Quốc.

Đến cuối tháng 2-2026, sau khoảng 9 tháng, trung tâm đã hoàn thành khoảng 90% kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu thép mái đã lắp dựng 7/13 nhịp phía biển. Tại khu nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép đạt khoảng 80%.

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC đã lắp nhịp giàn mái thép số 7.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30-6, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31-1-2027.

Với tiến độ hiện tại, tổ hợp công trình biểu tượng này đang dần lộ diện bên bờ biển. Đặc biệt, trung tâm hội nghị sẽ sở hữu phòng hội nghị lớn nhất thế giới (diện tích 11.050m2), sẵn sàng trở thành không gian tổ chức các sự kiện cấp cao và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong và sau APEC 2027.

Các hạng mục sẽ về đích từ giữa năm 2026

Song song với trung tâm hội nghị, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư mở rộng với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, hướng tới công suất 20 triệu hành khách/năm vào APEC 2027.

Bắt đầu xây dựng từ tháng 7-2025, chỉ với hơn 8 tháng, các hạng mục được đầu tư đang về đích. Riêng đường cất hạ cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6, nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 1) hoàn thành mặt ngoài vào ngày 30-7 và nhà ga VIP cơ bản hoàn thành trong tháng 10-2026.

Tuyến ĐT 975 - trục giao thông chiến lược dài gần 18 km, quy mô 10 làn xe, nền đường rộng 62m - đang được triển khai thi công từ tháng 9-2025. Dự án bao gồm mở rộng 4 cầu, xây dựng 8 nút giao cùng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước đồng bộ.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2027, tuyến đường này sẽ đóng vai trò xương sống, kết nối sân bay, trung tâm hội nghị và các khu đô thị, tạo trục cảnh quan – giao thông hiện đại cho khu vực phía Nam đảo.

Kết nối trực tiếp với ĐT 975 là đại lộ APEC dài 2,81km, rộng 68m. Đoạn lấn biển gần 900m dự kiến triển khai từ tháng 3-2026, hướng tới hoàn thành đồng bộ vào tháng 7-2027. Khi hoàn thiện, đây sẽ là đại lộ trung tâm dẫn thẳng tới khu tổ chức hội nghị, mở ra không gian đô thị ven biển quy mô lớn.

Nhà ga VIP cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm nay

Thi công đường cất hạ cánh số 2 gặp nhiều khó khăn về thời gian do đảm bảo vận hành đường cất hạ cánh số 1, tuy nhiên vẫn đáp ứng tiến độ thi công.

Song song với trục đường ĐT 975, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc với tổng mức đầu tư 9.000 tỉ đồng đang được gấp rút triển khai. Dự án đang bước vào giai đoạn thi công các hạng mục chính: Hầm sân bay đã triển khai đường công vụ; hầm APEC đang huy động thiết bị khoan cọc nhồi; phần cầu vượt chuẩn bị thi công, dựng trạm trộn bê tông và nhà máy cấu kiện; công tác khảo sát địa chất đạt khoảng 80%.

Nhà ga T2 (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành mặt ngoài vào ngày 30-7 tới

Theo kế hoạch, các hạng mục hầm, cầu và tuyến trên mặt đất sẽ thi công xuyên suốt năm 2026; các nhà ga và depot triển khai từ quý II-2026 và hoàn thành trong nửa đầu năm 2027.

Khi đưa vào vận hành, tuyến LRT (đường sắt nhẹ) sẽ kết nối sân bay đến trung tâm hội nghị và trung tâm du lịch giải trí Nam đảo Phú Quốc chỉ với 20 phút, giảm tải áp lực giao thông đường bộ và nâng tầm hạ tầng đô thị đảo.

Tuyến đường "xương sống" ĐT 975 đang được mở rộng đến 10 làn xe.

Mới đây, Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Đây là 2 dự án trọng điểm nằm trong danh mục phục vụ APEC 2027 tại "đảo ngọc". Với quy mô lần lượt khoảng 88 ha và hơn 21 ha, cùng tổng vốn đầu tư khoảng 69.550 tỉ đồng, các khu đô thị này dự kiến cung cấp khoảng 12.000 phòng khách sạn 5 sao được quản lý bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới và căn hộ dịch vụ.

Hai dự án góp phần tăng mạnh năng lực lưu trú cho Phú Quốc trong giai đoạn đón các đoàn đại biểu và khách quốc tế.