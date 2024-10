Cảnh sát biển tặng ảnh Bác và trao cờ Tổ quốc tại xã đảo An Sơn

Tiếp tục thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, ngày 6-10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng - làm trưởng đoàn đến xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Lực lượng cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân

Tại xã đảo An Sơn, đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo; về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), về phòng, chống tác hại của ma túy cho bà con ngư dân.

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 15 suất quà hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi và trao hỗ trợ đỡ đầu 3 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tiêu biểu với số tiền 9 triệu đồng/em.

Ngoài ra, đoàn còn tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế cứu thương, ảnh Bác Hồ và phát tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên địa bàn; phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường khu vực ven biển.

Đây là hoạt động được BTL Vùng Cảnh sát biển tiến hành hằng năm tại xã đảo An Sơn. Thông qua chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con nhân dân xã đảo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như hỗ trợ, giúp đỡ bà con và các em học sinh trang trải, khắc phục một phần khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Tặng ảnh Bác và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

Xã đảo An Sơn thuộc quần đảo Nam Du với 21 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Với diện tích tự nhiên 708,61 ha, xã có 3 ấp với 25 tổ dân phố tự quản, có 1.126 hộ với 4.139 nhân khẩu. Nhân dân của xã sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản, thương mại dịch vụ du lịch.