CLIP: Cháy lớn thiêu rụi ngôi nhà ven suối ở Đà Lạt

Lúc gần 11 giờ ngày 19-4, hàng chục chiến sĩ PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp cận để dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 18 đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt.



Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện nhà số 18 Tô Ngọc Vân của ông N.H.H. bốc khói nghi ngút nên hô hoán.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát quá nhanh, lan sang 2 ngôi nhà số 16 và 20 ở hai bên.

Thời điểm ngọn lửa lớn bao trùm ngôi nhà số 18 Tô Ngọc Vân.

Hàng chục chiến sĩ PCCC cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do đường ven suối khá nhỏ nên xe chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận.

Các chiến sĩ nhanh chóng chia nhiều hướng khống chế ngọn lửa ngăn lây lan. Người dân xung quanh tập trung rất đông bên suối theo dõi vụ việc.

Đến hơn 10 giờ, ngọn lửa được khống chế, nhà số 18 Tô Ngọc Vân gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập, bên trong còn bốc ra nhiều khói nên cơ quan chức năng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC tại hiện trường

Theo ghi nhận ban đầu, nhà số 18 Tô Ngọc Vân bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn, hai nhà số 16 và 20 bên cạnh cũng hư hỏng một phần.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang cố gắng dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân đứng ven suối Tô Ngọc Vân theo dõi vụ việc.

Lực lượng PCCC cố gắng dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn.

Nhà số 18 Tô Ngọc Vân bị thiêu rụi, 2 nhà bên cạnh cũng hư hỏng khá nặng.



