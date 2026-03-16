Check-in vườn hoa cẩm tú cầu nở rộ ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Thanh Trúc - Ngọc Vân -

(NLĐO) – Vườn cẩm tú cầu tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ đang vào mùa nở rộ thu hút nhiều người dân dừng chân chụp ảnh.

Mãn nhãn với màn trình diễn nhạc nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Giữa không gian xanh của Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), những khóm cẩm tú cầu đang bước vào mùa nở rộ, tạo nên góc cảnh quan rực rỡ. Sắc hoa thu hút nhiều người dân dừng chân tham quan, chụp ảnh trong những ngày gần đây.

Vườn cẩm tú cầu nhanh chóng trở thành tọa độ check-in mới, thu hút nhiều người dân đến tham quan và chụp ảnh.

Vườn hoa nằm gần khu quảng trường trung tâm – nơi đặt tượng đài Giọt nước. Vào chiều tối, khi các buổi trình diễn nhạc nước diễn ra, khu vực này thu hút đông đảo người dân đến dạo mát, tham quan. Nhiều người sau khi xem nhạc nước cũng tranh thủ ghé qua vườn cẩm tú cầu để chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Đoàn Khánh Linh (26 tuổi, phường Bản Cờ) thích thú trải nghiệm không gian "Đà Lạt thu nhỏ" ngay tại trung tâm thành phố.

Các khóm hoa được trồng thành từng cụm dọc theo lối đi, nổi bật với những gam màu xanh lam, tím nhạt và trắng dịu mắt. Khi đồng loạt bung nở, những chùm hoa tròn đầy tạo nên dải màu mềm mại giữa không gian xanh, mang lại cảm giác dễ chịu giữa nhịp sống đô thị.

"Tôi thật sự ấn tượng với không khí trong lành tại đây. Được ngắm nhìn sắc hoa giữa một không gian mang ý nghĩa nhân văn thế này khiến tôi cảm thấy rất xúc động và bình yên" - bà Huỳnh Thu Uyên (64 tuổi, phường Nhiêu Lộc) bày tỏ.

Không chỉ có cẩm tú cầu, khu vực này còn được trồng xen kẽ một số loài hoa khác như thu hải đường lùn, lan ý cùng các loại cây xanh. Sự kết hợp hài hòa giữa các loài hoa giúp các mảng cảnh quan thêm sinh động, tạo nên góc vườn bắt mắt ngay giữa công viên.

Đủ loại hoa đua nở, biến khuôn viên công viên thành điểm đến thư giãn, thu hút đông đảo người dân.

Theo đơn vị quản lý, các loại hoa trong công viên được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên và trồng luân phiên theo từng giai đoạn nhằm giữ cho không gian xanh luôn tươi mới.

Những mảng hoa nhiều màu sắc góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, đồng thời mang đến thêm không gian xanh dễ chịu, giúp người dân thư giãn giữa nhịp sống hối hả thường nhật.

