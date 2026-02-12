VIDEO: TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ

TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Lãnh đạo TPHCM tưởng niệm các nạn nhân COVID-19

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình công cộng đặc biệt mang thông điệp tri ân, tưởng niệm và hồi sinh, được thi công thần tốc, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.

Công trình nằm trọn trên thửa đất hình tam giác với diện tích trên 4,7ha. Ở trung tâm công viên, một quảng trường hình tròn rộng 1.800 m2 , được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống - khi chạm mặt đất, hình thành một hố không gian tựa vết sẹo hằn sâu, như một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan tỏa xung quanh, như chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng con người đến tương lai tốt đẹp.

Về đêm, không gian này trở nên lung linh với 360 ngọn nến nước và gần 1.000 điểm sáng, tạo thành một "khu rừng ánh nến" lặng lẽ tưởng niệm những người đã khuất.

Điểm nhấn xúc động nhất của công viên chính là Quảng trường trung tâm với Tượng đài Giọt Nước. Được thiết kế từ inox gương cao 6m, tượng đài phản chiếu hình bóng của mỗi người khách tham quan, gửi gắm thông điệp: Nỗi buồn đại dịch COVID-19 không của riêng ai mà được sẻ chia bởi tất cả.

Tượng đài cũng là tâm điểm của công viên. Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim - biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp: nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc.

Đặt cành hoa hồng trắng bên những ngọn đèn hoa đăng, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của hàng trăm y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu, những "thiên thần áo trắng" và những tình nguyện viên nhiệt huyết. Những người đã gác lại hạnh phúc riêng, thậm chí có người không thể về chịu tang cha mẹ, để xông pha vào tâm dịch, chiến đấu vì sự sống của nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, chúng ta tự hào về một thành phố đi qua giông bão bằng sức mạnh của sự đoàn kết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chúng ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh những “ATM gạo”, “siêu thị 0 đồng”, những “suất ăn miễn phí” đầy ắp tình nghĩa trong lúc hoạn nạn. Chính tinh thần “thương người như thể thương thân” đã giúp thành phố không chỉ vượt qua đại dịch mà còn hồi sinh một cách thần tốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định công trình là “tượng đài được dựng bằng lòng biết ơn” dành cho sự hy sinh của hàng trăm y bác sĩ tuyến đầu và các tình nguyện viên đã chiến đấu vì sự sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mọi người dân tìm về để nhớ, để thương, để sống chậm lại trong dòng đời hối hả, để “ký ức và hiện tại giao thoa” với nhau, mang nhịp đập của sự tri ân và hồi sinh.

Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí 263 tỉ đồng và trực tiếp thi công dự án. Dự án được thi công thần tốc trong hơn 90 ngày đêm. Có thời điểm, Sun Group đã huy động khoảng 500 công nhân và gần 20 kỹ sư làm việc liên tục để bảo đảm chất lượng và tiến độ.