“Choáng” trước khu vườn của đại gia cà phê ở An Giang

Thời gian gần đây, dân chơi cây cảnh cảm thấy phấn khích trước vườn mai chiếu thủy của một đại gia cà phê ở tỉnh An Giang.

Gốc của những cây mai chiếu thủy rất "độc"

Chủ nhân của những cây mai chiếu thủy này là ông Lâm Quốc Tài, chủ quán cà phê Lâm Chấn Âu nổi tiếng tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Đăng Trung, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang, nhận định về giá trị của những cây mai chiếu thủy có thế độc đáo của ông Tài hiện là một trong những "siêu phẩm" trong giới sinh vật cảnh bởi mức độ quý hiếm.

"Ngoài thế độc đáo, nó còn hội đủ nhiều tiêu chuẩn chung là cổ - kỳ - mỹ. Những cây mai chiếu thủy này có chiều cao 1m, hoành thân 1,4m và độ rộng của tán lên gần 1m. Theo nhiều dân chơi trong nghề, những cây kiểng này có tuổi đời gần trăm năm" - ông Trung nhận định.

Còn theo ông Tài, để có thể sở hữu nhiều cây mai "siêu phẩm" như vậy, ông đã mất gần 10 năm trời đi năn nỉ, thuyết phục những chủ nhân cũ bán lại.

"Ngay sau khi hoàn tất "thương vụ" mua cây cảnh, tôi phải thuê hơn 8 người cùng xe cẩu, xe tải để vận chuyển những cây cảnh "độc, lạ" này về tỉnh An Giang. Thời điểm đó, nhiều đại gia đến vườn kiểng tôi chiêm ngưỡng và ngã giá. Đặc biệt, từng được một vị đại gia ở TPHCM sẵn sàng trả 100.000 USD để sở hữu những cây mai chiếu thủy này. Tuy nhiên, tôi không đồng ý bán khiến nhiều người trong giới chơi cây cảnh cảm thấy bất ngờ" - ông Tài chia sẻ.

Chủ nhân của vườn mai chiếu thủy thuê hẳn 6 người chăm sóc

Cũng theo ông Tài, hiện vườn của ông đang có 6 nhân công chăm sóc để chuẩn bị mang những cây mai này đi triển lãm ở TPHCM và giới thiệu trước công chúng trước Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới.

Mai chiếu thủy là cây cảnh phong thủy đại diện cho sự bền vững và ổn định gia tài của gia chủ nên thường được trồng trong chậu hoặc trang trí sân vườn, đặt ở sảnh, bàn trà, bàn làm việc hay ban công và sân thượng. Cây mai chiếu thủy được nhiều người lựa chọn làm quà biếu vào các ngày lễ, Tết hay các dịp khai trương cửa hàng vì những ý nghĩa mà nó đem lại. Mai chiếu thủy là cây thân gỗ lâu năm, lá hình trái xoan, hoa nở từng chùm màu trắng. Hoa mai chiếu thủy không hướng lên trên mà hướng xuống đất, có mùi thơm thoảng nhẹ. Hoa có 5 cánh nhìn thoáng qua giống hoa mai, nên có tên gọi là mai. Do hoa nở luôn luôn hướng xuống phía mặt đất nên gọi là chiếu thổ, chiếu thủy.



