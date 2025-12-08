Nhằm tiếp tục tôn vinh người trồng hoa - kiểng, tỉnh Đồng Tháp quyết định tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026. Theo ban tổ chức, Sa Đéc hiện hướng đến kinh tế xanh, du lịch nông nghiệp đang có nhiều cơ hội phát triển. Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 với chủ đề "Sắc hoa ngày mới" mang thông điệp: Địa phương này không chỉ giàu truyền thống làng nghề mà còn có khát vọng đổi mới, có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch của địa phương mà còn nhằm củng cố vị thế "thủ phủ hoa - kiểng" miền Tây.

Nhà vườn tại Làng hoa Sa Đéc đặt nhiều kỳ vọng vào Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II .Ảnh: VIỆT TIẾN

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 có nhiều hoạt động phong phú, như: Không gian "Sắc hoa Sa Đéc" trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng; không gian "Miền di sản"; show diễn thực cảnh "Trăm năm hương sắc làng hoa"... Bên cạnh đó là nhiều hoạt động hưởng ứng như: Hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa, công sở đẹp; hội thi nhà vườn chăm sóc, trang trí cây đẹp; cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp từ hoa - kiểng; trưng bày tạo hình nghệ thuật từ hoa; diễu hành "Phụ nữ với áo dài hoa"...

Ông Trần Thanh Hùng, chủ homestay ngôi nhà Hoa Ếch ở phường Sa Đéc, hào hứng: "Festival lần này là một trong những lễ hội lớn nhất tại Sa Đéc từ trước đến nay. Những chương trình, hoạt động tại lễ hội sẽ giúp người dân làng hoa có tư duy mới về làng nghề truyền thống, xem đây là tài nguyên của địa phương, từ đó sẽ thay đổi cách làm nông nghiệp sao cho gắn với phát triển du lịch cộng đồng".

Trước đó, năm 2023, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I đã đón trên 190.000 lượt du khách và người dân, doanh thu khoảng 76 tỉ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần 2 sẽ tiếp tục tôn vinh nghề trồng hoa - kiểng, thúc đẩy phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp. Dịp này, Làng hoa Sa Đéc cũng có cơ hội được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hình ảnh địa phương.

"Tại festival lần này, ngành du lịch của tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều tour, tuyến kết nối tham quan các điểm đến nổi tiếng trên địa bàn Đồng Tháp" - bà Trang cho biết.



