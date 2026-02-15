Từ một giấc mơ bóng đá phong trào, ông Vũ Hoàn Thiện, Chủ tịch CLB STPFood TP HCM đang từng bước đưa đội bóng của mình tiến vào con đường chuyên nghiệp bằng quyết định đại diện TP HCM tham dự Giải hạng Ba quốc gia 2025, song song đó là mục tiêu đào tạo trẻ, có khu vực tập luyện, tập trung riêng cho đội.

Với ông Thiện, giấc mơ làm bóng đá là khát vọng được ông nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua. Ông bày tỏ khi còn chinh chiến ở các giải phong trào hạng A tại TP HCM hay hệ thống VietFootball, mọi thứ vẫn còn "dễ thở".

Khi chính thức bước chân lên Giải Hạng ba quốc gia, đội bóng của ông mới thực sự cảm nhận sức nặng của bóng đá bán chuyên: chuyên môn khắt khe hơn, nhân sự bài bản hơn và hàng loạt bài toán hậu trường như tập ở đâu, ăn ở thế nào, vận hành ra sao…

Du học sinh kinh tế luôn mơ ước về bóng đá

Đam mê bóng đá đã theo ông từ thời sinh viên. Ông Thiện từng thi đậu vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM, nhưng vì mê sân cỏ đến mức thường xuyên bỏ học, ông suýt bị buộc thôi học.

Gia đình phải cho sang Singapore để đổi môi trường. Thế nhưng, đi đâu bóng đá cũng theo ông, tại Singapore ông vừa học, vừa khoác áo tuyển sinh viên Việt Nam thi đấu các giải sinh viên tại Singapore đến ngày tốt nghiệp.

Về nước làm việc không bao lâu, ông tiếp tục sang Úc học thạc sĩ, hoàn thành bằng MBA, thậm chí có cả chứng chỉ trọng tài từ LĐBĐ Melbourne (Úc). Trở về Việt Nam, những trải nghiệm ấy càng hun đúc tình yêu bóng đá mạnh mẽ hơn.

Khởi đầu từ những đội phủi hay sân chơi hạng A TP HCM do LĐBĐ TP HCM tổ chức, ông Thiện dần xây dựng nền móng bền vững. Không chỉ chăm chăm vào mặt nổi của bóng đá phong trào, ông Thiện cũng tạo lập các cơ sở, đào tạo trẻ tại quê hương Bình Phước nơi giấc mơ chuyên nghiệp hóa từng bước biến thành hiện thực.

Ông Vũ Hoàn Thiện (phải) khởi đầu xây dựng đội bóng từ sân chơi phong trào

Từ sân chơi phủi, đến đội bóng trẻ ở giải bán chuyên với lò đào tạo "cây nhà lá vườn"

Năm 2024, CLB STPFood chính thức ra đời, đội bóng này không chỉ tham gia các giải hạng A, giải phong trào mà góp mặt ở giải bóng đá 7 người quốc gia. Lực lượng của đội là sự xen kẽ giữa những cầu trẻ tự đào tạo, và các cầu thủ là đồng hương của ông bầu Vũ Hoàn Thiện.

Trong năm 2025, đội bóng này bước lên tầm cao mới khi mạnh dạn tham gia sân chơi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) là Hạng ba quốc gia 2025. Đội bóng đã lấy tên STPFood TP HCM đăng ký, trong lần đầu ra sân chơi lớn đội bóng này đụng độ CLB Gia Định, Trẻ Đồng Tháp, An Giang, Trẻ Đồng Nai. Dù không thể giành vé thăng hạng ngay lần đầu tham dự, đội bóng trẻ này vẫn đứng hạng 3 bảng C với 12 điểm.

Đội bóng của ông Thiện (xanh - trắng) trải nghiệm sân chơi quốc gia trước CLB Gia Định

Ngay sau giải đấu này, cơ duyên đến với ông Thiện khi ông có cơ hội tiếp quản lại một cụm sân bóng đã hoạt động nhiều năm nhưng kinh doanh không hiệu quả tại TP HCM.

Cơ sở vật chất sẵn có khá tốt giúp CLB không phải đầu tư quá lớn ban đầu. "Chúng tôi từng mơ có một sân nhà đúng nghĩa. Khi cơ hội đến, cả đội quyết định nắm bắt ngay" - ông Thiện chia sẻ.

Ông cho hay trong tương lai sẽ tiếp tục cải tạo sân tại thành tổ hợp hoàn chỉnh gồm các sân 11 người, sân 7 người, phòng họp, khu bếp ăn và không gian sinh hoạt tập trung cho cầu thủ.

Về lực lượng, CLB STPFood TP HCM có nòng cốt các cầu thủ phong trào của STPFood và các gương mặt trẻ sẵn có từ lò đào tạo ở quê nhà. Kế hoạch sắp tới sẽ là kết hợp tuyển chọn thêm những gương mặt trẻ tại TP HCM có đam mê và định hướng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Đội bóng có những lớp năng khiếu cho các độ tuổi nhỏ, và lớp cho nhóm cầu thủ 15-18 tuổi có đãi ngộ học hành, tập luyện riêng.

CLB hoạt động theo mô hình bài bản: ký hợp đồng với cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần. Trong kế hoạch được vạch ra, đội bóng của ông sẽ ổn định ở Hạng ba trong một năm, sau đó phấn đấu lên Hạng nhì, và trong 5 năm tới hướng tới Hạng nhất.

Dù vậy, ông Thiện thừa nhận mục tiêu vẫn phụ thuộc vào khả năng tài chính và hiệu quả kinh doanh từ doanh nghiệp của ông.

Khởi đầu bằng sân chơi phong trào cùng các cầu thủ "cây nhà lá vườn", duy trì đưa lên sân chơi bán chuyên

Với vị chủ tịch đặc biệt này, bóng đá không chỉ là đầu tư hình ảnh hay thương hiệu. Ông từng là cầu thủ nghiệp dư, đá giải sinh viên và nuôi ước mơ lập đội bóng khi có điều kiện. Triết lý ông theo đuổi là "đạo đức và học thức song hành với thể thao".

Nhiều cầu thủ trẻ từng dang dở việc học, nên CLB khuyến khích họ tiếp tục trau dồi kiến thức để có tương lai bền vững, kể cả khi không còn thi đấu. Do đó, lò đào tạo của đội bóng của ông Thiện cũng đi đôi với việc cho các cầu thủ trẻ học hành bài bản sau giờ tập luyện tại Bình Phước cũng như TP HCM.

"Làm bóng đá khó nhất vẫn là quản trị con người. Một đội bóng trẻ sẽ luôn có sai sót, nhưng quan trọng là nhận ra và sửa kịp thời" - ông nói.