Bóng đá trẻ Việt Nam - Rèn từ trong trứng

Lý do là họ thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu cũng như uy tín công tác tổ chức.

Các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ nức lòng tại Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Theo VFF, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải do VFF quản lý, tổ chức. Trước đó, VFF cũng đã xử phạt 13 cầu thủ có hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải U19 Quốc gia.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang được chú trọng đầu tư, việc để tiêu cực len lỏi vào môi trường bóng đá trẻ là điều đáng lo ngại. Bóng đá trẻ không chỉ là thắng - thua, mà còn là giáo dục văn hóa, tu dưỡng đạo đức để trở thành một cầu thủ có tài, có đức cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Việc có đến 18 cầu thủ trẻ bị xử phạt vì lý do thi đấu không trung thực suy cho cùng có phần lỗi của cả người lớn - các HLV, ban lãnh đạo các đội bóng trẻ chưa làm hết trách nhiệm, chưa chú trọng đúng mức đến việc giáo dục, và quản lý các cầu thủ trẻ.

Cầu thủ trẻ thi đấu không trung thực sẽ bào mòn niềm tin của phụ huynh, khiến họ ngần ngại cho con em mình theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Bóng ma tiêu cực này cũng khiến những nhà đầu tư làm bóng đá nghiêm túc chùn bước, bởi không ai muốn đổ tiền vào một sân chơi thiếu công bằng, không trung thực.

Bóng đá Việt Nam từng trả giá đắt cho những tiêu cực ở nhiều cấp độ. Đỉnh điểm như vụ bán độ của một số cầu thủ đội tuyển quốc gia tại SEA Games 23 năm 2005 tổ chức ở Philippines. VFF và các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm vào cuộc chấn chỉnh, rà soát, siết chặt quy trình đào tạo, cách thức tổ chức các giải đấu về bóng đá trẻ, để bóng đá trẻ Việt Nam thật sự phát triển căn cơ, bền vững!