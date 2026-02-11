VIDEO
Clip: Báo Người Lao Động trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật

Thanh Trúc -

(NLĐO) - Phát huy tinh thần nhân ái và sẻ chia, Báo Người Lao Động phối hợp cùng BIDV trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại mái ấm Thiện Duyên

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến công nhân thoát nước TPHCM

Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn

Báo Người Lao Động trao 100 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

1,2 tỉ đồng chăm lo trẻ khuyết tật, mồ côi TP HCM

