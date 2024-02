CLIP: Bắt được đối tượng trong vụ nổ súng gây rối ở Vĩnh Long

Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt được Trần Kim Tử Long (32 tuổi; ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) - đối tượng truy nã liên quan vụ nổ súng gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Trần Kim Tử Long (áo xanh).

Theo hồ sơ, vào khoảng 18 giờ ngày 21-5-2023, Công an thị xã Bình Minh nhận được tin báo có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh khiến ông L.V.P bị thương.



Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh sự việc.

Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Tú Kiệt (23 tuổi; ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh) và Nguyễn Minh An (25 tuổi; ngụ xã Mỹ Hòa) có mâu thuẫn cá nhân trước đó với một người tên Thương.



Đến tối 21-5-2023, Kiệt và An tụ tập ăn nhậu với Long, Trang Hoàng Trung (22 tuổi) và Đặng Hoàng Phong (17 tuổi), sau đó cả nhóm đi tìm Thương để giải quyết mâu thuẫn.

Mặc dù chưa xác định được Thương, nhưng vừa tới nơi thì An đã cầm súng bắn 1 phát vào người ông P. và 2 phát vào một quán cà phê khiến nhiều người chạy tán loạn.

Chưa dừng lại, Phong còn dùng dao chém bể kính cửa sổ nhà một hộ dân gần đó.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã mời những người trong vụ nổ súng nêu trên lên cơ quan làm việc, riêng Long đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Minh An trực tiếp cầm súng bắn, gây ra cảnh hỗn loạn cả khu vực.

Long biết sẽ bị công an truy bắt nên đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành như: Bình Dương, TP HCM, TP Cần Thơ và tỉnh Long An nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-2, Công an thị xã Bình Minh phát hiện Long đang lẩn trốn tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức tiến hành bắt giữ, di lý về Công an thị xã Bình Minh xử lý theo quy định của pháp luật.