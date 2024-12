CLIP: Bắt tạm giam kẻ trói, dán miệng 1 phụ nữ để cướp vàng

Ngày 12-12, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Khanh (SN 1981; ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" là vàng.

Bị can Huỳnh Văn Khanh tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 9-11, Công an huyện Trà Ôn tiếp nhận thông tin của bà N.T.T.L (SN 1978; ngụ xã Lục Sĩ Thành) về việc vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi đi làm trong vườn thì bà bị một đối tượng lạ mặt dùng tay siết cổ uy hiếp để cướp 1 đôi bông tay và 1 sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Sau khi thực hiện xong, sợ mọi người xung quanh phát hiện nên đối tượng đã dùng dây dù trói cơ thể và lấy băng keo quấn quanh miệng bà L.

Xác định có dấu hiệu tội phạm nên lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế và ma túy nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, bắt đối tượng gây án.

Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định Khanh là đối tượng gây án nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lúc này, các mũi trinh sát tiến hành truy vết thì đến ngày 24-11 an đã bắt giữ được Khanh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận do ham mê cờ bạc và để có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản. Số vàng cướp được, Khanh đã mang đi bán tại một tiệm vàng ở tỉnh Hậu Giang.