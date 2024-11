TP HCM: Bắt gã thanh niên hiếp dâm, cướp tài sản bé gái bán vé số

Ngày 28-11, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã bắt giam Nguyễn Hữu Truyền (SN 1999, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội "Hiếp dâm", "Cướp tài sản".

Sáng 12-11, Truyền dừng xe mua bánh mì ở Quốc lộ 50 (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) thì em N. (14 tuổi) tới mời mua vé số.

Nguyễn Hữu Truyền bị công an bắt giữ sau 3 tiếng gây án

Truyền nói rằng không mang theo tiền nên dụ em N. đi tới nhà bạn của Truyền ở gần đó và sẽ mua hết vé số. Em N. tin lời Truyền nên lên xe để Truyền chở đi. Sau đó, Truyền chở em N. đi qua nhiều tuyến đường để tìm địa điểm thực hiện ý đồ xấu.

Khi đến khu đất vắng ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Truyền dừng xe, dùng vũ lực cưỡng hiếp em N. và cướp đi 51 tờ vé số cùng 190.000 đồng rồi tẩu thoát. Người dân phát hiện em N. đang khóc nên đã báo công an.

Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Truyền khi gã thanh niên đang nằm tại một quán cà phê võng. Truyền khai đang có ý định tẩu thoát về miền Tây nhưng chưa kịp thực hiện thì bị Công an bắt giữ. Công an cũng thu hồi tiền và 51 tờ vé số mà Truyền đã cướp của em N.