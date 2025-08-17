CLIP: Bị tuyên 7 năm tù với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, cựu hiệu trưởng nói gì khi tại ngoại?

Ngày 17-8, ông Trần Văn Tâm – cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) - cho biết rất vui mừng khi được cơ quan chức năng xem xét cho tại ngoại.

Khi hay thông tin ông Tâm được cho tại ngoại, rất nhiều đồng nghiệp cũng như học trò cũ đã liên hệ hỏi thăm và chia vui cùng gia đình. Ông Tâm đang tranh thủ thời gian ở gia đình để phụ vợ kinh doanh quán phở kiếm thêm thu nhập lo cho các con.

Ông Trần Văn Tâm chia sẻ với phóng viên sau khi được cho tại ngoại

"Trước khi làm, tôi đã liên hệ chỗ bán để hỏi thì họ tư vấn sẽ xuất hóa đơn nên sau khi hàn xong các đồ dùng trong nhà trường, tôi đã liên hệ lấy hóa đơn chứ không nghĩ rằng làm như vậy là sai. Trong phiên xét xử sắp tới, tôi hy vọng mình sẽ không bị vướng vào vòng lao lý" – ông Tâm bộc bạch.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 6-5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù về hành vi tham ô 10,7 triệu đồng đối với ông Tâm để điều tra lại. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, ông Tâm nhận thấy trường còn thiếu một số thiết bị phục vụ cho công tác dạy học nên thông báo đến Hội đồng sư phạm nhà trường biết và thực hiện mua sắm các trang thiết bị còn thiếu.

Vốn là người giỏi nghề thợ hàn nên ông Tâm quyết định tự làm ra các sản phẩm, như: kệ đựng hồ sơ, kệ ti vi… thay vì mua bên ngoài. Sau đó, ông Tâm đến 1 số doanh nghiệp trên địa bàn để mua vật tư về làm kệ đựng ti vi, ghế thang bằng kẽm… cho nhà trường. Các sản phẩm trên đều được đưa vào sử dụng trong công tác giảng dạy.

Khi thanh, quyết toán thì các sản phẩm của ông Tâm làm ra không đủ hồ sơ để thanh toán theo quy định của pháp luật. Để hợp thức hóa, cựu hiệu trưởng trên đã liên hệ một số doanh nghiệp mua hóa đơn rồi ghi khống nội dung mua bán.

Tháng 2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". HĐXX xác định số tiền thực tế mà ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư, công sức lao động thấp hơn so với số tiền ghi trên hóa đơn mà ông được thanh toán. Số tiền ông Tâm bị cáo buộc chiếm đoạt của nhà nước là 10,7 triệu đồng. Sau đó, ông Tâm kháng cáo.

Mới đây, VKSND khu vực 5, tỉnh Cà Mau đã quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với bị can Trần Văn Tâm.