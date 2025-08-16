Cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng đã được tại ngoại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng đã được tại ngoại

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) - Ông Trần Văn Tâm, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây ở Cà Mau, bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng đã được cho tại ngoại

Tối 16-8, luật sư Quách Trọng Phú (Chi nhánh Văn phòng luật sư Thành Hưng, Đoàn Luật sư TP HCM) - người bào chữa cho ông Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau ), cho biết VKSND khu vực 5 đã có quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn.

Cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng được tại ngoại - Ảnh 1.

Một trong những sản phẩm do thầy Tâm làm ra được sử dụng trong công tác giảng dạy tại nhà trường

Theo quyết định của VKSND khu vực 5, xét thấy bị can Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can. Từ đó, VKSND khu vực 5 quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với bị can Tâm.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 6-5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù vì tham ô hơn 10,7 triệu đồng đối với ông Tâm để điều tra lại. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, ông Tâm nhận thấy trường còn thiếu một số thiết bị phục vụ cho công tác dạy học nên thông báo đến Hội đồng sư phạm nhà trường biết và thực hiện mua sắm các trang thiết bị còn thiếu.

Vốn là người giỏi nghề thợ hàn nên ông Tâm quyết định tự làm ra các sản phẩm, như: kệ đựng hồ sơ, kệ ti vi… thay vì mua bên ngoài. Sau đó, ông Tâm đến 1 số doanh nghiệp trên địa bàn để mua vật tư về làm kệ đựng ti vi, ghế thang bằng kẽm… cho nhà trường. Các sản phẩm trên đều được đưa vào sử dụng trong công tác giảng dạy.

Khi thanh, quyết toán thì các sản phẩm của ông Tâm làm ra không đủ hồ sơ để thanh toán theo quy định của pháp luật. Để hợp thức hóa, cựu hiệu trưởng trên đã liên hệ một số doanh nghiệp mua hóa đơn rồi ghi khống nội dung mua bán.

Cụ thể, ông Tâm đã lấy hóa đơn của 3 doanh nghiệp với số tiền lần lượt là 11 triệu đồng; 3,45 triệu đồng và 3,45 triệu đồng. Tổng số tiền trên các hóa đơn mà thầy Tâm lấy từ doanh nghiệp dùng để thanh toán cho các sản phẩm mà mình đã làm ra.

Tháng 2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". HĐXX xác định số tiền thực tế mà ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư, công sức lao động thấp hơn so với số tiền ghi trên hóa đơn mà ông được thanh toán. Số tiền ông Tâm bị cáo buộc chiếm đoạt của nhà nước là 10,7 triệu đồng. Sau đó, ông Tâm kháng cáo.


Tin liên quan

Kháng nghị toàn bộ bản án, người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng được cho tại ngoại

Kháng nghị toàn bộ bản án, người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng được cho tại ngoại

(NLĐO)- TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ hiệu trưởng bị 7 năm tù vì tham ô 10,7 triệu: Gia đình xin bảo lãnh tại ngoại

Gia đình hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên án 7 năm tù vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng vừa có đơn kiến nghị cơ quan tố tụng cho bảo lãnh thầy tại ngoại.

Vụ CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại: Có được điều hành công ty?

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc thắc mắc sau khi được tại ngoại CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan có được điều hành Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Cà Mau tham ô tại ngoại hiệu trưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo