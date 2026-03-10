VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Pháp luật
image

CLIP: Công an Đồng Tháp bắt giữ 1 đối tượng cướp giật, 1 đối tượng truy nã

Tin - ảnh - clip: Trọng Tín -

(NLĐO) – Một đối tượng cướp giật tài sản và một đối tượng truy nã đã bị cơ quan chức năng bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp.

Video liên quan

Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt trong nhà trọ

Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt trong nhà trọ

Pháp luật 09/03/2026
Công an TPHCM vừa bắt giữ một tội phạm truy nã quốc tế

Công an TPHCM vừa bắt giữ một tội phạm truy nã quốc tế

Pháp luật 05/03/2026
Truy nã nam quản lý giúp Mr Pips lừa đảo

Truy nã nam quản lý giúp Mr Pips lừa đảo

Pháp luật 05/03/2026
Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm "Bò sữa"

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm "Bò sữa"

Pháp luật 27/02/2026

Sáng 10-3, Công an xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Long Hồ (SN 1990; ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt giữ đối tượng cướp giật và truy nã tại Đồng Tháp , tháng 3 năm 2026 - Ảnh 1.

Công an xã Tân Phước 3 lấy lời khai Lê Long Hồ

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9-3, Hồ đến tiệm điện thoại di động ở xã Tân Phước 3 rồi giả vờ hỏi mua điện thoại. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Hồ lấy một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi bỏ chạy. Chủ tiệm tri hô và cùng người dân truy đuổi, đồng thời trình báo công an xã.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Phước 3 bố trí lực lượng chốt chặn và bắt giữ được Hồ cùng tang vật.

Cũng trong sáng 10-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Minh Thiện (SN 1988; ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) .

Công an tỉnh Đồng Tháp bắt đối tượng có lệnh truy nã

Trước đó, vào tháng 8-2024, Thiện bị tòa án ở tỉnh Đồng Tháp tuyên án 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án, Thiện bỏ trốn nên bị truy nã.

Bắt giữ đối tượng cướp giật và truy nã tại Đồng Tháp , tháng 3 năm 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Huỳnh Minh Thiện

Sau khi bị bắt giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam Thiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo