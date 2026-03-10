CLIP: Công an Đồng Tháp bắt giữ 1 đối tượng cướp giật, 1 đối tượng truy nã

Sáng 10-3, Công an xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Long Hồ (SN 1990; ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Công an xã Tân Phước 3 lấy lời khai Lê Long Hồ

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9-3, Hồ đến tiệm điện thoại di động ở xã Tân Phước 3 rồi giả vờ hỏi mua điện thoại. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Hồ lấy một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi bỏ chạy. Chủ tiệm tri hô và cùng người dân truy đuổi, đồng thời trình báo công an xã.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Phước 3 bố trí lực lượng chốt chặn và bắt giữ được Hồ cùng tang vật.

Cũng trong sáng 10-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Minh Thiện (SN 1988; ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) .

Công an tỉnh Đồng Tháp bắt đối tượng có lệnh truy nã

Trước đó, vào tháng 8-2024, Thiện bị tòa án ở tỉnh Đồng Tháp tuyên án 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án, Thiện bỏ trốn nên bị truy nã.

Đối tượng truy nã Huỳnh Minh Thiện

Sau khi bị bắt giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam Thiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.