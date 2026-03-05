Công an TPHCM vừa bắt giữ một tội phạm truy nã quốc tế

Ngày 5-3, Công an phường An Khánh, TPHCM cho biết vừa bắt giữ Shin Sunghun (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) - tội phạm truy nã quốc tế.
Trước đó, Công an phường An Khánh phối hợp Công an TPHCM rà soát, nắm bắt tình hình cư trú trên địa bàn. Kết quả rà soát phát hiện Shin Sunghun là người đang bị truy nã quốc tế về tội Tổ chức đánh bạc.
Lực lượng công an sau đó mật phục bắt giữ Shin Sunghun.
Hiện Công an phường An Khánh đang hoàn tất các thủ tục để xử lý Shin Sunghun theo đúng quy định.
Bình luận (0)