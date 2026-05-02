CLIP: Đò chở du khách đi tham quan Mẹ Đông Hải bị lật úp

Chiều 2-5, Công an xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đò chở khách đi tham quan Mẹ Đông Hải bị lật.

Hiện trường vụ đò chở du khách đi tham quan bị lật trên sông ở Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm du khách khoảng 6 người đã thuê đò bao bằng vỏ lãi để chở vào Mẹ Đông Hải tham quan và thắp hương.

Trên đường di chuyển, chiếc vỏ lãi không may vướng vào gốc cây trên sông dẫn đến bị lật úp, hành khách rớt xuống sông.

Rất may, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng công an xã và người dân địa phương đã hỗ trợ đưa nhóm du khách vào bờ an toàn.