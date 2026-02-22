Lật tàu khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo khẩn

Ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái.

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan chức năng, vào khoảng 19 giờ 15 ngày 21-2, trên hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã Bảo Ái, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa tàu chở khách mang biển kiểm soát YB0876H và tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919; hậu quả tàu chở khách bị chìm.

Hiện trường vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích. Ảnh: MXH

Đến nay sơ bộ còn 6 người đang mất tích. Để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai phân công ngay một lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích; đồng thời bố trí đầy đủ các điều kiện về y tế, thuốc men, phương tiện cứu hộ tại hiện trường để kịp thời cấp cứu, chăm sóc những người được cứu vớt, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp chặt chẽ với gia đình các nạn nhân, kịp thời nắm tình hình, động viên, hỗ trợ theo quy định; đồng thời, chủ động các phương án khắc phục hậu quả vụ tai nạn, bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn.

Chủ động thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình vụ việc và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn đến các cơ quan thông tấn, báo chí và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có); kịp thời báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nội địa, nhất là trên khu vực hồ Thác Bà; rà soát, quản lý chặt chẽ luồng tuyến vận tải, hoạt động vận chuyển hành khách, việc đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện thủy, điều kiện của người điều khiển phương tiện, việc chấp hành quy định của hành khách khi tham gia giao thông đường thủy… kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đảng ủy xã Bảo Ái, xã Cảm Nhân chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích, hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ TNGT đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà; tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý theo quy định đối với những vi phạm, sai phạm có liên quan theo thẩm quyền (nếu có); kịp thời báo cáo tình hình, kết quả với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai.

Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về diễn biến, kết quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tham mưu tổng hợp báo cáo của Tỉnh ủy về vụ tai nạn nêu trên để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.