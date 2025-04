CLIP: Dỡ chốt chặn trong vụ lập trạm thu phí gây bức xúc nhiều năm ở Châu Đốc

Ngày 22-4, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, chốt chặn và điều hướng ô tô giữa nút giao Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã được tháo dỡ, các phương tiện có thể đi thẳng đến hết đường Tân Lộ Kiều Lương mà không còn bị buộc rẽ trái, mua vé tham quan gây bức xúc như trước.

Chốt chặn và điều hướng ô tô giữa nút giao Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương ở TP Châu Đốc trước và sau khi được tháo dỡ

Rẽ vào phải mua vé, không cần biết khách có đi tham quan hay không

Động thái này diễn ra sau khi ngày 31- 3, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang để chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam - chủ đầu tư dự án Khu Du lịch cáp treo Núi Sam (tổng mức 730 tỉ đồng), tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc.

Văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang giải quyết kiến nghị di dời trạm thu phí Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đến vị trí hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; đồng thời báo cáo kết quả xử lý đến Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước ngày 20-4.

Chốt chặn sau khi được tháo dỡ

Sau khi nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ, ngày 19-4, bà Nguyễn Thị Minh Thùy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ký văn bản yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND TP Châu Đốc và Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam khẩn trương tháo dỡ các biển báo giao thông chưa hợp lý, chốt điều hướng phương tiện giao thông tại nút giao Tân Lộ Kiều Lương và đường Lê Đại Cương.

Việc này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách và doanh nghiệp lưu thông vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Bởi thời gian qua, có nhiều ý kiến của người dân, hộ kinh doanh và du khách về việc đặt trạm thu phí trên các tuyến đường giao thông, đặt biển điều hướng, phân luồng giao thông, biển cấm trong khu dân cư thương mại Vĩnh Đông – nơi đặt trạm thu phí của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam là dựa vào những quy định nào.

Trước khi chốt chặn và điều hướng ô tô giữa nút giao Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương được dỡ vào ngày 21-4, khi ô tô chúng tôi đến gần cuối đường Tân Lộ Kiều Lương, ngay đảo giao thông giữa ngã tư đèn tín hiệu có một chiếc dù to với một nhân viên của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam trực điều hướng, chặn phương tiện ô tô đi thẳng vào Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam.

Nam nhân viên tên Đ. đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu rẽ trái vào hướng đường Lê Đại Cương trong Khu dân cư thương mại Vĩnh Đông để mua vé tham quan. Tuy nhiên, chúng tôi giải thích không có nhu cầu tham quan, chỉ đi vào đường Châu Thị Tế, hướng cổng sau Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam để vào thị xã Tịnh Biên. Nam nhân viên này lớn tiếng rằng "không mua vé, mời anh đi đường khác".

Trước khi chốt chặn được dỡ, một nam nhân viên của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam tỏ ra rất khó chịu trong lúc trả lời thắc mắc của phóng viên

Ông Đ. tỏ thái độ gay gắt và chỉ vào chiếc biển có mũi tên chỉ về hướng trái với dòng chữ "trừ xe buýt và xe hoạt động tuyến cố định", yêu cầu xe chúng tôi phải rẽ trái rồi đi thẳng hết đường Lê Đại Cương để ra thẳng tuyến tránh rồi đi thị xã Tịnh Biên. Tuy nhiên, từ hướng Tịnh Biên đi ngược lại Khu Du lịch Núi Sam cũng không thể đi vào được đường Châu Thị Tế vì đây là đường một chiều.

Trong khi đó, ngay phía sau cabin nơi nhân viên điều hướng thì không có biển cấm ô tô, mà là đường 2 chiều nhưng tất cả xe ô tô đều phải rẽ trái để ghé trạm mua vé tham quan giá 20.000 đồng/người/lượt. Sau khi mua vé, khách có đi tham quan du lịch hay không thì không cần biết, nhưng sẽ được chạy theo các hướng đi vào đường Châu Thị Tế.

Thu phí theo kiểu tận thu?

Mặc dù đã cho tháo dỡ chốt chặn và điều hướng ô tô giữa nút giao Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương, nhưng Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam vẫn còn đặt 3 trạm thu phí gây bức xúc suốt nhiều năm qua.

Theo đó, trạm 1 thu phí xe ô tô vào đường Lê Đại Cương; trạm 2 thu các ô tô từ tuyến tránh quốc lộ 91 theo đường Lê Đại Cương vào Khu dân cư Thương mại Vĩnh Đông; trạm 3 trên đường vòng Núi Sam, thu các xe từ hướng thị xã Tịnh Biên đi vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Trước khi chốt chặn được tháo dỡ, tất cả ô tô muốn đi thẳng đường Tân Lộ Kiều Lương hay vào đường Châu Thị Tế, cổng sau miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đều phải rẽ trái để mua vé tham quan thì mới được đi vào.

Việc đặt những trạm thu phí này không chỉ gây bức xúc trong khách du lịch mà còn đối với chính người dân địa phương đang kinh doanh mua bán ở khu vực Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Bởi lẽ, theo nhiều người dân đang kinh doanh mua bán trên đường Châu Thị Tế cho rằng thời gian qua rất nhiều đoàn du khách sau khi vào Khu dân cư thương mại Vĩnh Đông rồi không biết đường cũng như hướng tuyến để đi vào hướng Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam.

Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng cò mồi đã chèo kéo, dẫn dắt xe đi vào các bãi giữ xe tự phát, rồi lừa gạt mua vật phẩm cúng Bà m với giá cao, dẫn đến cãi vã, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch nơi này.

Ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, cho rằng việc thu phí tham quan là dựa trên Luật Thu phí, lệ phí, Luật Di sản và Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang. "Ở đây có Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam" - ông Tiền nói.

Phản bác lý do nêu trên, tiến sĩ Ngô Quang Láng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang - hiện là Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang - cho rằng việc thu phí tham quan tại Khu Du lịch Núi Sam thời gian qua còn nhiều bất cập, không phù hợp với thực tế.

Ông Ngô Quang Láng lý giải rằng Lễ hội Bà Chúa xứ Núi Sam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể là ở dạng tinh thần, từ một nghi thức tín ngưỡng dân gian hình thành và phát triển. Miếu Bà là điểm đến của cộng đồng, tín ngưỡng dân gian thì không thể "vịn" vào đó để thu phí.

"Đây là kiểu tận thu mà suốt nhiều năm qua đã bị dư luận và du khách phản ứng rất nhiều. Khu Du lịch Núi Sam đặc thù là lẫn trong khu dân cư, người dân nằm trong hệ sinh thái của hoạt động kinh doanh du lịch nên việc thu phí, chặn đường thời gian qua gây nhiều phản ứng trái chiều.

Từ khi được công nhận Khu du lịch quốc gia (năm 2017) và thành lập Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam (năm 2020) đến nay đã có dự án đầu tư nào mới, có sản phẩm du lịch nào mới phục vụ khách tham quan chưa mà thu phí? Vì khi có dự án đầu tư mới thì cần thiết phải thu phí để hoàn vốn và quản lý điều hành dự án đó thì dễ chấp nhận hơn" – Tiến sĩ Ngô Quang Láng nêu quan điểm.

Số tiền thu phí rất lớn Theo kết quả hoạt động được Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, năm 2020 thu phí 33,590 tỉ đồng; năm 2021 được 19,989 tỉ đồng (giảm do dịch COVID-19); năm 2022 thu 48,219 tỉ đồng; năm 2023 đạt 46,032 tỉ đồng và 40,748 tỉ đồng tính đến ngày 28-10-2024. Ông Trương Hữu Tiền cho biết theo quy định, đơn vị được trích giữ 50% tổng nguồn thu hàng năm chi cho 4 hoạt động: trả lương và các hoạt động chi thường xuyên (hơn 80 người), quỹ phát triển đơn vị, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ khen thưởng.