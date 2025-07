CLIP: Hành động gây sốc của người đàn ông đi xe xịn ở miền Tây

Những ngày qua, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" đoạn clip dài gần 2 phút, kèm bài đăng "cho anh trai cơ hội quay đầu trả lại bao gạo" của tài khoản Facebook có tên Sóc Trăng Drama.

Người đàn ông ăn trộm gạo

Theo hình ảnh trong đoạn clip, khoảng 13 giờ 26 phút ngày 28-6, người đàn ông bận áo mưa, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mặt, đậu xe trước tiệm bán gạo, được cho là ở miền Tây.

Sau khi nhìn dáo dác trước sau, đối tượng đã lấy trộm 1 bao gạo và 1 thùng bia để lên xe máy BKS 83C1- 66522 rồi thản nhiên điều khiển phương tiện bỏ đi. Bài đăng và đoạn clip trên đã thu hút hơn 24.000 lượt xem cùng nhiều bình luận, lên án hành động này.

Cụ thể, tài khoản Trần Ngọc Ẩn bình luận "Chạy xe không tệ, biển số xe cũng đẹp chắc gia cảnh không đến nỗi nào nhưng hành động thì không ok"; tài khoản Na Li chia sẻ "có đáng bao nhiêu đâu mà làm gì kỳ vậy trời"… Riêng, chủ tài khoản Facebook có tên Độc Cô Lâm thì khuyên chủ tiệm gạo "báo công an đi... 2 ngày sau người đàn ông này sẽ lên công an phường lãnh tiền".