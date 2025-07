Chân tướng kẻ đập kính xe, trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 2-7, Công an phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP truy xét, bắt giữ đối tượng đập kính xe ô tô, trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Lực lượng công an thành phố nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường

Khoảng 4 giờ sáng 1-7, chị Hoàng Thị Thu T. (SN 1993, trú chung cư Sunhome, phường Sơn Trà) trình báo Công an phường về việc chiếc ô tô mang BKS 43C-254.xx của chị bị kẻ gian đập kính, lấy trộm túi xách chứa 10,9 triệu đồng khi đang đậu qua đêm trên đường Vân Đồn.

Nhận định đây là vụ trộm cắp manh động, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh khu vực, Công an phường Sơn Trà đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, truy xét đối tượng.

Đối tượng Trần Ngọc Ánh tại cơ quan công an

Chỉ sau 11 giờ truy xét, đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Trần Ngọc Ánh (SN 1993, trú kiệt đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Ánh khai khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, đối tượng đi rút tiền tại cây ATM trên đường Vân Đồn. Tại đây, Ánh phát hiện túi xách trong xe ô tô nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đến 2 giờ 30 phút, Ánh quay lại hiện trường, dùng gạch đập kính xe, lấy trộm túi xách rồi tiêu xài số tiền vào việc nạp tiền đánh bạc qua mạng.

Được biết, đối tượng này từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.