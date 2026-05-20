CLIP: Hiện trường vụ người đàn ông phóng hỏa ở Cà Mau

Ngày 20-5, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hủy hoại tài sản và giết người.

"Bình xăng 10 lít mà đối tượng mua trước đó gần cạn, toàn bộ cửa nhà đều bị khóa từ bên trong" – ông Hùng thông tin thêm.

Căn nhà nhỏ của bà Gấm được xây dựng từ khoản tiền tích góp trong nhiều năm

Theo lời người nhà nạn nhân, sau thời gian quen biết thì Dương Tấn Công (SN 1983; ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) và bà Ngô Hồng Gấm (SN 1985, ngụ xã Phong Thạnh) đã sống chung như vợ chồng dưới sự đồng ý của gia đình 2 bên nhưng không đăng ký kết hôn. Công và bà Gấm có một người con trai chung là bé Ngô Thiên Phúc (4 tuổi).

Hiện trường vụ việc đau lòng tại khiến bà Gấm tử vong và bé Phúc bị bỏng nặng

Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn. Công đã từng dọa giết bà Gấm. Hơn một tháng trước, bà Gấm đã chia tay với Công dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Bà Gấm đã được gia đình an táng vào trưa 20-5

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình bà Gấm

Rạng sáng 17-5, Công cắt cửa sổ đổ xăng vào bên trong rồi bật lửa đốt nhà. Phát hiện nhà cháy, bà Gấm chạy ra thì bị Công chặn cửa và đổ xăng lên mình cả 2 rồi bật lửa đốt.

"Dù cơ thể đang bị cháy nhưng con Gấm vẫn chạy vô cứu con trai là bé Phúc. Chúng tôi phá cửa vào trong cứu người thì phát hiện cả 3 đã bị bỏng rất nặng. Khi được đưa ra ngoài, cháu Phúc vẫn cố nói "ông ngoại ơi cứu con" – một người thân của bà Gấm bộc bạch.

Công đã chết trên đường di chuyển đến bệnh viện, bà Gấm cũng tử vong sau đó. Bé Phúc đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) tích cực điều trị do bị bỏng hơn 90% diện tích cơ thể.