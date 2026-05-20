Vụ 3 người bị sát hại ở Tây Ninh: Bất ngờ lai lịch của nghi phạm

Ngày 20-5, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại nhà của 3 nạn nhân bị sát hại dã man ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Xót xa trước đám tang của gia đình bà T.

Khi chúng tôi đến, rất đông người dân đã tập trung đến nhà bà M.T.T.T (41 tuổi) để chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ba của nạn nhân không thể đứng vững trước cảnh mất vợ, mất con và cháu.

Theo lời kể của ông N.V.T., người sống gần nhà bà T., bà T. có ba đời chồng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Công Bằng là chồng thứ ba, sinh sống chung với bà T. hơn 1 năm nay.

Trước nay, gia đình bà T. sống bằng nghề nông.

Con trai của bà T. là N.G.B. (22 tuổi) rất ngoan, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà.

B. rất thương mẹ, suốt ngày lo làm việc để kiếm tiền lo cho mẹ và gia đình. Quán ăn của gia đình bà T. cũng vừa mới được xây dựng.

Khi được hỏi về đối tượng Bằng, nhiều người dân bày tỏ bức xúc. Bằng là người địa phương, không có nghề nghiệp ổn định, quanh năm chỉ biết ăn nhậu, lêu lổng. Không những thế, Bằng còn nổi tiếng là người có máu "giang hồ" với những tiền án, tiền sự tại địa phương.

Người thân, hàng xóm ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng đau lòng tại gia đình bà T.

Trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng, đối tượng Bằng và bà T. đã xảy ra mâu thuẫn kéo dài. Đối tượng đã nhiều lần hành hung bà T.

"Đến ngày xảy ra vụ việc đau lòng, Bằng đi đám gần nhà và đã uống rượu 3 chập rồi quay về thì xảy ra án mạng kinh hoàng" – một người dân sống gần nhà bà T. chia sẻ.

Ông V.T. nói: "Tôi ngày nào cũng đi ngang hỏi thăm mẹ con cháu T. và B. Ai ngờ đâu, tới ngày 19-5 thì sự việc đau lòng xảy ra khiến tôi không thể ngờ tới".

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến viếng và chia buồn

Trong khi đó, tại đám tang, vì quá đau thương nên ba ruột của bà T. đứng không vững, nhiều lần ngã quỵ.

"Gia đình tôi nhận thi thể của người thân về lúc sáng 20-5 để lo hậu sự. Mọi người đến chia buồn, động viên tôi cố gắng vượt qua đau thương để tập trung lo hậu sự cho vợ, con và cháu ngoại" – ba ruột của bà T. nói trong nước mắt.

Có mặt tại đám tang, bà con và hàng xóm của bà T. ai cũng tỏ ra thương xót và không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của mẹ con bà T. và mẹ của bà là H.T.Đ (70 tuổi). Nhiều người đặt ra câu hỏi không biết vì lý do gì mà nghi phạm Bằng lại có thể gây ra thảm án kinh hoàng đến vậy.

Ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, cho biết: "Địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà T. Đồng thời phân công các ngành, đoàn thể đến hỗ trợ gia đình bà T và hỗ trợ kinh phí mai táng là 10 triệu đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có những hỗ trợ gia đình bà T. về mặt tinh thần".

Trưa cùng ngày, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, và bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã đến viếng, thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình bà T.