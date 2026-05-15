CLIP: Phát hiện hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển gần bờ

Ngày 15-5, anh Nguyễn Thành Vương (ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là người ghi lại được hình ảnh 2 con cá voi xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà (thuộc làng chài Phước Đồng).

Hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà

Theo anh Vương, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc chở khách tham quan trên biển, anh bất ngờ phát hiện 2 con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước để săn mồi nên dùng điện thoại ghi lại.

“Con cá voi lớn dài khoảng 10 m, con nhỏ dài từ 6-7 m, đều có màu đen. Cả hai liên tục nổi lên mặt nước rồi lặn xuống đớp mồi” – anh Vương kể.

Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách, tạo nên khung cảnh hiếm gặp, thú vị trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

Trước đó, vào tháng 7-2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi phát hiện cá voi cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận quá gần, tránh ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của chúng.