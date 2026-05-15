VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video

CLIP: Phát hiện hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển gần bờ

Cao Nguyên -

(NLĐO) - Hai con cá voi lớn bất ngờ xuất hiện săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Video liên quan

CLIP: Cá voi há miệng đớp mồi trên biển Mũi Né

CLIP: Cá voi há miệng đớp mồi trên biển Mũi Né

Miền Trung - Tây Nguyên 23/04/2026
Đàn cá voi cả trăm con tung mình giữa biển Phú Quý

Đàn cá voi cả trăm con tung mình giữa biển Phú Quý

Thời sự 05/04/2026
Xác cá voi dài gần 10 m dạt vào bờ biển

Xác cá voi dài gần 10 m dạt vào bờ biển

Thời sự 20/03/2026

Ngày 15-5, anh Nguyễn Thành Vương (ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là người ghi lại được hình ảnh 2 con cá voi xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà (thuộc làng chài Phước Đồng).

CLIP: Hai con cá voi lớn bất ngờ xuất hiện, săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà - Ảnh 1.

Hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà

Theo anh Vương, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc chở khách tham quan trên biển, anh bất ngờ phát hiện 2 con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước để săn mồi nên dùng điện thoại ghi lại.

“Con cá voi lớn dài khoảng 10 m, con nhỏ dài từ 6-7 m, đều có màu đen. Cả hai liên tục nổi lên mặt nước rồi lặn xuống đớp mồi” – anh Vương kể.

Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách, tạo nên khung cảnh hiếm gặp, thú vị trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

Trước đó, vào tháng 7-2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi phát hiện cá voi cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận quá gần, tránh ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của chúng.

CLIP: Hai con cá voi lớn bất ngờ xuất hiện, săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo