CLIP: Cá voi há miệng đớp mồi trên biển Mũi Né

Ngày 23-4, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tình cờ quay lại cảnh cá voi liên tục xuất hiện săn mồi.

Theo đó, một con cá voi lớn, bơi cách bờ gần 1 km nhiều lần ngoi lên mặt nước, há rộng miệng đớp mồi giữa làn sóng, tạo nên khung cảnh hiếm gặp và thu hút sự chú ý.

Theo người dân địa phương, cá voi xuất hiện khá gần bờ và di chuyển nhiều giờ liền. Mỗi lần trồi lên mặt nước, đàn chim biển cũng bay lượn phía trên để tranh thủ kiếm ăn, tạo nên cảnh tượng sinh động giữa biển.

Cá voi há miệng săn mồi, xuất hiện liên tiếp ở biển Mũi Né. Ảnh: Xuân Trường



Cách vị trí này không xa, hôm 19-4, người dân địa phương khi lướt sóng cũng phát hiện cá voi bơi lượn và há miệng săn mồi ở khu vực biển Bãi Sau Mũi Né.

Các chuyên gia cho rằng việc cá voi quay trở lại săn mồi gần bờ là tín hiệu tích cực, cho thấy nguồn thức ăn dồi dào và môi trường biển đang được cải thiện.

Những năm gần đây, cá voi nhiều lần xuất hiện tại vùng biển Lâm Đồng, trở thành dấu hiệu đáng mừng về hệ sinh thái biển.

Sự kiện này không chỉ khiến ngư dân phấn khởi mà còn gây thích thú cho du khách khi chứng kiến tận mắt "người khổng lồ đại dương" giữa vùng biển Mũi Né.