VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên
image

CLIP: Cá voi há miệng đớp mồi trên biển Mũi Né

Châu Tỉnh -

(NLĐO) - Cá voi liên tiếp xuất hiện săn mồi gần bờ Mũi Né, tạo cảnh tượng hiếm gặp và mang tín hiệu tích cực về môi trường biển Lâm Đồng

Ngày 23-4, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tình cờ quay lại cảnh cá voi liên tục xuất hiện săn mồi.

Theo đó, một con cá voi lớn, bơi cách bờ gần 1 km nhiều lần ngoi lên mặt nước, há rộng miệng đớp mồi giữa làn sóng, tạo nên khung cảnh hiếm gặp và thu hút sự chú ý.

Theo người dân địa phương, cá voi xuất hiện khá gần bờ và di chuyển nhiều giờ liền. Mỗi lần trồi lên mặt nước, đàn chim biển cũng bay lượn phía trên để tranh thủ kiếm ăn, tạo nên cảnh tượng sinh động giữa biển.

Cá voi tiếp tục xuất hiện, há miệng săn mồi trên biển Mũi Né - Ảnh 1.

Cá voi há miệng săn mồi, xuất hiện liên tiếp ở biển Mũi Né. Ảnh: Xuân Trường

Cách vị trí này không xa, hôm 19-4, người dân địa phương khi lướt sóng cũng phát hiện cá voi bơi lượn và há miệng săn mồi ở khu vực biển Bãi Sau Mũi Né.

Các chuyên gia cho rằng việc cá voi quay trở lại săn mồi gần bờ là tín hiệu tích cực, cho thấy nguồn thức ăn dồi dào và môi trường biển đang được cải thiện. 

Những năm gần đây, cá voi nhiều lần xuất hiện tại vùng biển Lâm Đồng, trở thành dấu hiệu đáng mừng về hệ sinh thái biển.

Sự kiện này không chỉ khiến ngư dân phấn khởi mà còn gây thích thú cho du khách khi chứng kiến tận mắt "người khổng lồ đại dương" giữa vùng biển Mũi Né.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo