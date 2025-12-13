VIDEO
CLIP: Thi thể nam giới không mặc áo nổi trên mặt nước, người hiếu kỳ vây kín một đoạn sông Gành Hào

Tin-ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) – Rất đông người dân theo dõi quá trình đưa thi thể nam giới không mặc áo trôi trên sông Gành Hào ở Cà Mau lên bờ

Chiều 13-12, người dân đã phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Gành Hào thuộc tỉnh Cà Mau.

CLIP: Thi thể nam giới không mặc áo trôi trên sông ở Cà Mau - Ảnh 1.

Người dân phát hiện thi thể nam giới không mặc áo trôi trên sông Gành Hào, tỉnh Cà Mau

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt tại hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện, ngành chức năng địa phương đang xác định danh tính nạn nhân và thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, người đàn ông này tử vong trong tư thế úp mặt xuống nước, không mặc áo… Vụ việc thu hút rất đông người dân đến xem.


