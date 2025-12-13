Người đàn ông ở Cà Mau bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm cô gái

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông ở Cà Mau bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm cô gái

Vân Du

(NLĐO) – Người đàn ông ở Cà Mau bị phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng về một cô gái trên mạng xã hội

Ngày 13-12, Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.D.L. (35 tuổi; ngụ xã Trần Phán) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội.

Người đàn ông Cà Mau bị phạt 7 , 5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an làm việc với ông L. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an xã Trần Phán tiếp nhận đơn phản ánh của chị H.H. (25 tuổi; ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau) về việc bị tài khoản Facebook "D.P." đăng tải hình ảnh cùng nội dung liên quan, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín cá nhân.

Công an xác định chủ tài khoản Facebook "D.P." là ông L. Làm việc với cơ quan chức năng, ông L. thừa nhận hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của chị H. và đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân "dùng mạng xã hội văn minh và trách nhiệm". Mọi người cần tỉnh táo, lựa chọn và chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng; không đăng tải hay lan truyền những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận…

Tin liên quan

Xử phạt 2 người phụ nữ ở Cà Mau vì thông tin, bình luận sai sự thật về mưa lũ

Xử phạt 2 người phụ nữ ở Cà Mau vì thông tin, bình luận sai sự thật về mưa lũ

(NLĐO) – Bà T. và N. đăng tải video mô tả tình hình mưa, lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cà Mau: Xử phạt người đăng lại video có nội dung sai sự thật

(NLĐO) – N.T.L. quê Cà Mau đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại các video có nội dung sai sự thật liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng

(NLĐO) - Công an xã ở Đồng Nai đã lên Lâm Đồng để phối hợp, xử lý đối tượng lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về một tiệm vàng

mạng xã hội Cà Mau xử phạt vi phạm hành chính Facebook
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo