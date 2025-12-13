Người đàn ông ở Cà Mau bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm cô gái

Ngày 13-12, Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.D.L. (35 tuổi; ngụ xã Trần Phán) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội.

Công an làm việc với ông L. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an xã Trần Phán tiếp nhận đơn phản ánh của chị H.H. (25 tuổi; ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau) về việc bị tài khoản Facebook "D.P." đăng tải hình ảnh cùng nội dung liên quan, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín cá nhân.

Công an xác định chủ tài khoản Facebook "D.P." là ông L. Làm việc với cơ quan chức năng, ông L. thừa nhận hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của chị H. và đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân "dùng mạng xã hội văn minh và trách nhiệm". Mọi người cần tỉnh táo, lựa chọn và chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng; không đăng tải hay lan truyền những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận…