CLIP: Vây bắt con cá sấu trong ao nước của nhà dân ở Cà Mau

Chiều 15-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng chức năng và người dân đã bắt được con cá sấu xuất hiện trong ao nước phía sau nhà một hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, gia đình chị Thạch Thị Mỹ Nhân (ngụ ấp 7, xã Tân Lộc) đã phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 10kg nổi trong ao nước sau nhà.

Chị Nhân đã dùng điện thoại quay lại clip rồi đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh và trình báo chính quyền địa phương.

"Khi phát hiện cá sấu, gia đình chúng tôi cử người canh chừng, không cho mọi người đến gần ao nước trên để đảm bảo an toàn" – chị Nhân chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin, ngành chức năng xã Tân Lộc đã cử lực lượng phối hợp cùng người dân tiến hành vây bắt con cá sấu trên.