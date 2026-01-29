Người dân giao nộp rùa cá sấu quý hiếm

Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng ngày 29-1 cho biết ông Đào Văn Năm (trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự giác giao nộp 2 con rùa cá sấu cho lực lượng chức năng sau khi được tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Hai con rùa này có tổng trọng lượng 28,5 kg, sức khỏe bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hàm Thuận đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc thực hiện các thủ tục theo quy định để quản lý, chăm sóc loài động vật quý hiếm này.

Giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh: CALĐ

Theo cơ quan chức năng, rùa cá sấu (Macrochelys temminckii) là một trong những loài rùa nước ngọt lớn và quý hiếm bậc nhất thế giới, nằm trong danh mục các loài bị đe dọa, theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Loài này thường phân bố ở Bắc Mỹ và không phải là loài bản địa ở Việt Nam, nhưng đã xuất hiện ở nước ta qua đường buôn bán vật nuôi.

Hành động tự nguyện giao nộp của ông Năm thể hiện sự nhận thức ngày càng cao của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ động vật hoang dã.