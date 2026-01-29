Người dân giao nộp rùa cá sấu quý hiếm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Người dân giao nộp rùa cá sấu quý hiếm

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận 2 con rùa cá sấu do người dân tự nguyện giao nộp sau quá trình vận động, tuyên truyền

Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng ngày 29-1 cho biết ông Đào Văn Năm (trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự giác giao nộp 2 con rùa cá sấu cho lực lượng chức năng sau khi được tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Hai con rùa này có tổng trọng lượng 28,5 kg, sức khỏe bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hàm Thuận đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc thực hiện các thủ tục theo quy định để quản lý, chăm sóc loài động vật quý hiếm này.

Người dân giao nộp rùa cá sấu quý hiếm có tổng trọng lượng 28,5 kg - Ảnh 1.

Giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh: CALĐ

Theo cơ quan chức năng, rùa cá sấu (Macrochelys temminckii) là một trong những loài rùa nước ngọt lớn và quý hiếm bậc nhất thế giới, nằm trong danh mục các loài bị đe dọa, theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Loài này thường phân bố ở Bắc Mỹ và không phải là loài bản địa ở Việt Nam, nhưng đã xuất hiện ở nước ta qua đường buôn bán vật nuôi.

Hành động tự nguyện giao nộp của ông Năm thể hiện sự nhận thức ngày càng cao của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ động vật hoang dã.

Tin liên quan

CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng

CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng

(NLĐO) - Nhiều động vật rừng quý hiếm như rùa vàng, tê tê Java vừa được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về tự nhiên.

VIDEO: Kỳ diệu khoảnh khắc 17 rùa con bạch tạng cực hiếm chào đời ở Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Cùng xem video về quá trình rùa con chào đời và cận cảnh một tổ rùa con với 17 cá thể rùa bạch tạng cực hiếm vừa nở thành công tại Đặc khu Côn Đảo

Phép màu giữa thiên nhiên: 17 rùa con bạch tạng chào đời ở Côn Đảo

(NLĐO)- Một tổ rùa biển tại Hòn Cau, Đặc khu Côn Đảo vừa nở ra 17 cá thể rùa bạch tạng khỏe mạnh, hiện tượng rất hiếm gặp trong tự nhiên.

Lâm Đồng động vật quý hiếm rùa rùa cá sấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo