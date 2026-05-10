CLIP: Vòi rồng xuất hiện gần đảo Hòn Khoai

Mới đây, tài khoản Facebook có tên B.P.P. đã đăng tải thông tin vòi rồng xuất hiện tại đảo Hòn Khoai ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau kèm theo đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại vụ việc.

Vòi rồng xuất hiện gần đảo Hòn Khoai. Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh từ clip, một cột xoáy hình phễu lớn được hình thành cách đảo Hòn Khoai với luồng nước cuộn mạnh từ mặt biển bốc lên trời cao hàng trăm mét.

Người dân trên phương tiện đang hoạt động gần đảo Hòn Khoai đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh trên. Sau đó, đoạn clip này đã được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 10-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi xác nhận vòi rồng đã xuất hiện tại khu vực đảo Hòn Khoai và không gây thiệt hại gì.



