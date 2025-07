Khoảng hơn 7 giờ ngày 23-7, một trận lốc xoáy kinh hoàng kèm mưa lớn đã quét qua địa bàn các ấp Sóc Tức, Trung An và An Thạnh thuộc xã Ba Chúc, tỉnh An Giang làm thiệt hại 19 căn nhà, 1 trạm y tế bị và nhiều tài sản khác.

Cơn lốc xoáy kinh hoàng quét qua xã Ba Chúc, tỉnh An Giang sáng 23-7. Nguồn: Lang Thang An Giang)

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương xã Ba Chúc đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng và các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả trước mắt. Rất may không thiệt hại về người.

Hiện trường lốc xoáy quét qua xã Ba Chúc, tỉnh An Giang sáng 23-7

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả

Lãnh đạo xã Ba Chúc xuống hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho người dân bị thiệt hại

Cùng ngày, lãnh đạo xã Ba Chúc cho biết địa phương đang lên phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa và kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương hỗ trợ trước mắt các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm sớm ổn định cuộc sống"- ông Phạm Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Ba Chúc, thông tin.