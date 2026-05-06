CLIP: Xe con ngang nhiên đậu ngược chiều trên Quốc lộ 29

Cao Nguyên -

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe con ngang nhiên đậu ngược chiều trên quốc lộ khiến cộng đồng mạng bức xúc

VIDEO: [Motion graphic] - Từ vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong, kỹ năng thoát hiểm quan trọng

Ngày 6-5, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm rõ vụ việc xe con đậu ngược chiều, gây ùn tắc giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip chiếc xe con biển số 78A-102.xx dừng xe ngược chiều trên Quốc lộ 29, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bình luận bức xúc về hành vi của tài xế xe con.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khẩn trương xác minh. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông V.M.P (SN 1978, trú tại Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung clip đăng tải. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, người vi phạm tự nguyện chấp hành và cam kết không tái phạm.

Theo quy định hành vi "dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường" bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.


