Thảm án ở Tây Ninh: Cha nghi phạm xuống Cà Mau thăm hỏi, xin lỗi gia đình 2 nạn nhân

Tin - ảnh - clip: Vân Du -

(NLĐO) – Dù đang bị thương nhưng cha của nghi phạm trong vụ thảm án ở Tây Ninh vẫn xuống Cà Mau để thăm hỏi và xin lỗi gia đình thông gia trước nỗi đau quá lớn

Liên quan vụ thảm ánTây Ninh, ngày 5-5, ông Đoàn Văn Long (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình sẽ tổ chức lễ động quan cho cháu ngoại và con gái Đ.T.T. (SN 1994) vào chiều mai, 6-5. Chị T. và con trai 2 tháng tuổi sẽ được an táng tại phần đất cách nhà cha mẹ ruột gần 2 km.

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Cha nghi phạm xuống Cà Mau thăm và xin lỗi gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 1.

Chị T. và con trai 2 tháng tuổi sẽ được gia đình an táng vào 14 giờ ngày 6-5

"Trong khoảng thời gian làm dâu, con gái tôi được cha mẹ chồng hết mực yêu thương. Dù đang bị thương, ông thông gia vẫn di chuyển từ Tây Ninh xuống Năm Căn để thăm, xin lỗi vợ chồng tôi cũng như đưa con dâu và cháu nội lần cuối trước khi an táng" – ông Long bộc bạch.

Theo lời một số người dân, cha chồng chị T. đã khóc rất nhiều khi xuống nhà thông gia. "Ông Long cùng vợ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cha chồng chị T. Cha mẹ 2 bên là người đau lòng nhất nên họ hiểu và chia sẻ cùng nhau nổi đau" – một người dân ở địa phương cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chị Đ.T.T. (SN 1994) và Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) kết hôn cách đây 2 năm. Chị T. vừa sinh một bé trai 2 tháng tuổi.

Trưa 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Phú. Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ và con trai mới sinh được 2 tháng tử vong. 

Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng này tấn công làm bị thương. Phú bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ sau đó.

Nghe hung tin, ông Long đã thuê xe lên tỉnh Tây Ninh đưa thi thể con gái và cháu ngoại về gia đình để lo hậu sự. Nghi phạm Phú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

